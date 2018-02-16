عماد مغنية كما عرفتُه وودّعتُه

، اللتان كنتُ في موقع قيادي فيهما، الرئة الإعلامية الوحيدة للوقوف مع الثورة ومواجهة مخابرات صدام. وكدنا نكون فريقاً واحداً في هذه المرحلة حتى وقوع الاجتياح «الإسرائيلي» لبيروت عام 1982.

ومع خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت بكينا معاً، وتعاهدنا على أنّ المقاومة خيارنا، وكلمة سرّنا، فلسطين والإمام.

سوى ما يتطلّب منه أن يستعين بعلاقاتي بسورية وبالتنظيمات الفلسطينية فيها، خصوصاً فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية القيادة العامة