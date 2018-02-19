نارام سرجون ,أكبر وأعنف ضربة للمعارضة السورية والجهاديين , نذير الشؤم فوق هاردوف

وكان التحرك السوري أول مؤشر على أن تحولا كبيرا طرأ وأن قائد اوركسترا الثورة المايسترو الاسرائيلي هو الذي يجب أن يحمي نفسه بدل أن يحمي الثورة المسلحة للمشروع الجهادي .. فاسقاط الطائرة التركية في بداية الحرب لا يشبه اطلاقا حادثة الطائرة الاسرائيلية لأن تركيا كانت تعمل في مشروع اسرائيلي – أميريكي وتنتظر حصة فيه ترمى لها .. وهي لاتستطيع اتخاذ قرار الحرب دون غطاء اسرائيلي أو اميريكي واضح

بعد سبع سنوات صار واضحا أن هناك فريقا هزم في سورية وتحول الى قشرة سياسية “مخللة ومحفوظة بالمواد الحافظة” ستبقى الى امد طويل تستعمل في المفاوضات والابتزاز في الخارج .. وأن هناك فريقا انتصر هو من سيدير سورية لعقود قادمة بعد ان نجح في لعبة التحدي واستنزف بصبر كل امكانات الخصم قبل أن يوجه له الضربة القاضية .. ولكن الذي رسم الحد الفاصل بين هذين الفريقين وعرف بسببه من الذي انتصر كان الطائرة الاسرائيلية التي أسقطت .. وكان سقوط الطائرة الاسرائيلية هو أول مؤشرات الحسم في المعركة السورية الشاقة والطويلة وأول ضربة موجعة للمعارضة السورية ..

التوازن الذي ارساه هنري كيسنجر عام 1974 بعد حرب تشرين قد انتهى مفعوله .. رغم انه كان ثابتا وراسخا وغير قابل للكسر وخاصة مع غياب مصر .. فسورية لم تحارب من غير مصر لأنها تحتاج الى قوة تشاغل أو تهدد قوات اسرائيل في الجنوب

كان هناك شيء ما كالسر الدفين والسلاح السري الذي تريد الحكومة السورية أن تمسكه كاليقين قبل التوصل الى قرار الحرب والمواجهة مع صاحبة الثورة السورية .. أي اسرائيل .. ولم يكن هذا السر في يدها بعد

لم تفكر بالحرب لأنها كانت تنتظر “الزمن والمكان المناسبين