’Israel’: Killing Nasrallah Would Be Decisive Victory in Next Lebanon War الجيش الإسرائيلي: قتل نصرالله يحسم الحرب

أن تشديد إسرائيل على أن قتله هو السبيل في هزيمة حزب الله، هو إقرار منها بتعذر الهزيمة العسكرية

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد هبّت أمس، دفعة واحدة، للتركيز على حديث مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى عن «اغتيال نصرالله»، وتشديدها على أن اغتياله هدف يحقق انتصار إسرائيل في الحرب المقبلة، ويلحق الهزيمة بحزب الله.