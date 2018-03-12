خطآن ارتكبهما الحريري «اللبناني»

مارس 12, 2018

وللمرة الأولى يواجه الحريري الاستحقاق الانتخابي بدون المال الوفير ولو توفر بعضه،

غير متقنة مهنياً

تكفّر الوهابية كلّ مَن يؤمن بهذه الرموز،

إلا بمقدار ما يكون الحريري والتيار سنداً لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة،

فالانتخابات ليست معركة ولا حرباً، بل سعي لمشروع لتمثيل عادل