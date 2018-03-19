بوتين وبينغ ناخبان في ولاية ترامب الثانية

عفرين مأساة الخيارات الخاطئة للذين راهنوا وتركوا الناس تدفع ثمن الرهان في حلف يقاتل بعضه

كما الحملات البريطانية لشيطنة روسيا بذريعة السلاح الكيميائي نفسه، كلّ بريق

سقوط مشروع الانفصال في سورية، ومعه سقوط مشروعي الاحتلال الأميركي والتركي

الملف النووي لكوريا الشمالية كعنوان للتسوية المشرّفة التي يريدها الرئيس ترامب طريقاً لولايته الثانية،

والتسوية الكورية مستحيلة بلا تلبية طلبات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإخلاء المنطقة من السلاح النووي والحصول على المكانة الشرعية الاقتصادية والدبلوماسية في المجتمع الدولي