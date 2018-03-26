ريم بنّا: غزالة فلسطين

Posted on March 26, 2018 by uprootedpalestinians

ريم بنٌا… وَبُحَّ صوتُ فلسطين

 

سيرة مقاوِمة ذكّرتنا أن لا فن بدون كرامة

سيرة مقاوِمة ذكّرتنا أن لا فن بدون كرامة

لطالما رددت أن الصوت سلاحها، عثرت عليه في عام 1982 أثناء اجتياح بيروت وخروج المقاومة الفلسطينية منها. بنت الناصرة كانت وقتها في الـ 16 من عمرها، لكن القصة بدأت قبل ذلك بكثير. ولدت في 1966 عام الكذبة…

طارق حمدان

 

حفرت أنفاق الذاكرة... وكانت مرايا الروح

حفرت أنفاق الذاكرة… وكانت مرايا الروح

علينا الاعتراف بأن العدو الإسرائيلي أشدّ وعياً منّا حول أهمية التراث والثقافة الشعبية. علينا أن نفهم سبب استماتته لضمّ ما يناسب (وطمس ما لا يخدم) مشروعه من تركة أجدادنا، من موسيقى وأزياء وحتى أطباق،…

بشير صفير

الأغاني في فمّكِ ياسمين

الأغاني في فمّكِ ياسمين

الرسالة الصوتية الأخيرة التي وصلتني من ريم كانت قبل شهر ونيف، تخبرني فيها بعض تفاصيل عملها الجديد المختلف الذي تسجله في النروج وحوّلت فيه «الفحوصات المخبرية» إلى نوتات موسيقية و«أغنيات» غير مسبوقة….

زاهي وهبي

حكاية عشق طويلة مع تونس

حكاية عشق طويلة مع تونس

تونس | انهالت رسائل النعي والتعازي الصباحية، وبات الأمر حقيقة لا مفر منها: رحلت ريم بنا فجراً. كثيرة هي الصداقات التي أزهرت بين رفاق ريم على مختلف جنسياتهم، وامتزجت الدموع بذكريات السنوات…

سارة قريرة

تراجيديات ريم بنّا

تراجيديات ريم بنّا

تبدو كأنها واحدة من تلك الشخصيات الخارجة من الأساطير الإغريقة القديمة. مسار حياتها، لا بدّ من أنه قادها لأن تكون، تجسيداً لهذه التراجيديا التي امتازت بها تلك الشخصيات. تراجيديا في حدّها الأقصى، والتي…

اسكندر حبش

شهادات

تركت لنا شجاعتهاباسل زايد *كنت طفلاً يستمع بشغف إلى كل ما هو موجود وكانت أغاني ريم بنا، وكبرنا وظلت ريم بنا ورحلت وستظل شخصية ريم بنا. رحيل ريم هو رحيل علاقتنا جميعاً مع ريم، فالكثير…

رثاء فايسبوكي

«لا تخافوا ..هذا الجسد كقميص رثّ.. لا يدوم حين أخلعه (..) سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق وأترك الجنازة وخراريف العزاء..»، بعض من كلمات دوّنتها ريم بنّا (1966-2018)، في 5 آذار (مارس)…

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Filed under: Arab 48, Nazi Israel, Palestine, Palestinian Resistance, Palestinians rights, Popular Resistance |

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