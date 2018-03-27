مسيرات العودة والزحف الشعبي الحدودي

مارس 28, 2018

والمقصود التحضيرات التي يتداولها ناشطون فلسطينيون في الأردن ومصر ولبنان وسورية لإحياء مختلِف لذكرى اغتصاب فلسطين منتصف شهر أيار المقبل، وهو الموعد الذي قرّره الأميركيون لافتتاح سفارتهم في القدس،