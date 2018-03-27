نارام سرجون:ادارة الكلاب المسعورة تعيد انتاج الكلاب ..عم شنبو في عالم صنع في سورية

John Bolton: The Cartoonish Hawk

مارس 27, 2018

تفتح غوانتانامو وتعين ملائكة التعذيب والاستجواب مسؤولين في المخابرات ثم تدافع عن حقوق الانسان

فالله هو دولة المخابرات والبنتاغون في اميريكا .. وقيصر هو رجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والصفقات

كما أن عم شنبو صار دقة قديمة في عالم فلاديمير بوتين والروس الجدد ..

لاتستطيع ان تقفز في ذات النهر مرتين .. لأن مياه النهر تجري وتتجدد

ملاك التعذيب

بل يجب ان يخاف عم شنبو على شنباته لأنه يواجه عالما ليس كالعالم الذي كان فيه صدام حسين وجورج بوش

هذا عالم صنع في سورية حيث تمت حلاقة شنبات زعماء العالم كافة من الذين كانوا يمسكون شواربهم ويحلفون أنهم سيحلقونها كما في باب الحارة ويتعهدون ان يسقطوا الدولة السورية ورئيسها وجيشها ..

الى جانب مجموعة من الضفائر النسائية .. منها ضفيرة هيلاري كلينتون ..