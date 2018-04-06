لكل حربٍ بطلٌ

أبريل 6, 2018

تحرير فييتنام، لم تستطع بلوغ مرتبة استيلاد معادلات دولية جديدة

أن الحرب وكل معركة فيها كانت قضية القضايا وأولى الأولويات بالنسبة للرئيس السوري.

فالرباعي الذي شكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الإيراني علي الخامنئي والرئيس السوري بشار الأسد وقائد المقاومة السيد حسن نصرالله

وخصوصاً لبداياتها

الرئيس بشار الأسد كان يقف وحيداً في سنتها الأولى

يستنهض بالمبادرات والصمود الهادئ، شعبه وحلفاءه،

لإقناع الجميع

أن سورية ستختلف عن النماذج الأخرى في كتابة سيرة صمود بوجه هذه الحرب الناعمة،

الرئيس السوري كان في قلب الميدان، في كل لحظة خطر، وإن استهدافه كان في قلب جدول أعمال الحرب