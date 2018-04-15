التهديد الإيراني لـ «إسرائيل» والحرب الأميركية؟!

أنّ ما فعله الإسرائيليون مفصل تاريخي في أحداث الشرق الأوسط ليس ما بعده كما قبله، فقد تمادى الإسرائيليون واستهدفوا وجوداً لدولة عظمى لا يعرفون كيف تتصرّف بعد مع مثل هذه الحالات وسيرون رداً مزلزلاً، وسيدفع الثمن معهم مَن يحاول نصرتهم والتورّط معهم في المواجهة التي افتتحوا فصلها الأول ولا يستيطعون، كما لا يستطيع سواهم أن يدعوا لإسدال الستار عليها، قبل أن تقول إيران كلمتها، وإيران تأخذ في الاعتبار ما أعلنته واشنطن عن إخطارها بالغارة قبل وقوعها.