استشهاد الرئيس صالح الصماد في غارة سعودية على الحديدة

من هو الصماد؟ من مواليد 1 كانون الثاني/ يناير 1979، وُلد صالح الصماد في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمال اليمن. هو المسؤول السياسي لجماعة أنصار الله قبل أن يتولّى رئاسة المجلس السياسي الأعلى، والمشرف على محافظة تعز. تخرّج الصماد من جامعة صنعاء بعد أن درس العلوم الدينية، وعمل مدرّساً في مدارس صعدة. لمع نجم الصماد في المعارك التي شهدتها صعدة في السنوات الأخيرة، حيث سقط اثنين من أشقائه شهداء في هذه الاشتباكات. شغل الصماد منصب مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة أنصار الله عام 2014.

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