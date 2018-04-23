استشهاد الرئيس صالح الصماد في غارة سعودية على الحديدة

Posted on April 23, 2018 by martyrashrakat

2018-04-23

 

المجلس السياسي الأعلى للشعب اليمني يعلن استشهاد الرئيس صالح الصماد إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.

نعى المجلس السياسي الأعلى للشعب اليمني استشهاد الرئيس صالح الصماد.

وبعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى في اليمن أعلن عن استشهاد الرئيس الصماد في غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.

وبحسب وكالة “سباً” أقرّ المجلس اختيار مهدي محمد حسين المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

وقال المجلس السياسي الأعلى في بيان له  إن “جريمة اغتيال الصماد لن تمر من دون ردّ مزلزل وموجع، وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غالياً”.

وتابع قائلاًُ “سنثبت لقوى العدوان إننا قيادة وحكومة ومؤسسات وشعباً أمة عصيه لن تلين ولن تهون”.

وليد المعلمي@waleedalmuaalem

مصرع صالح الصماد
للقمة العربية ما بعدها

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Filed under: AngloZionist Empire, Ansarullah, MBS, MBZ, Saudia, Siege on Yemen, UAE, USA, War on Yemen, Wars for Israel, Yemen, Zionist entity |

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