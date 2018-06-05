سقوط الملك التوراتي على أسوار كنعان .. بين الانسحاب التكتيكي والاذلال الاستراتيجي

ان من رفض كل العروض ليسير بين النجوم هو من انتصر في الارض بتواضعه ومن أجل الأرض .. ومن يقاتل من أجل الأرض فانه يعلم ان كل النجوم لاتساوي تلك الأرض .. ولاتزيده الانتصارات الا ادراكا ان الأرض هي التي تعطي النصر وتمنحه .. ومن يريد الأرض لن ينظر نحو النجوم .. ان من يحرر أرضه فهو يملكها .. وكل متر فيها يساوي كل النجوم لأن كل متر فيها يسكن نجم أحمر متقد مشتعل بدم شهيد .. من لديه أرض مرصعة بنجوم حمر من الدم المتقد .. لايريد شيئا من كل النجوم الشاحبة الباهتة التي تضيء بطاقة الهيدروجين وليس بطاقة الدم الزكي ..