Nasser Kandil: 60 minutes on Great Return March and the Emerging Multipolar New World Order

Posted on June 11, 2018 by uprootedpalestinians

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Filed under: China, Great Return March, Iran, Media War, Nakba and ROR, Nasser Kandil, North Korea, Palestine, Russia, Uprooted Palestinians, Zionist entity | Tagged: |

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