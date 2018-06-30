نصرالله المنتصر

المهم هو زمن الفرز المقبل حول فلسطين.

– ليست صفقة العصر ولا صفقة القرن هي، بل الخطوة الأولى نحو حرب العصر وحرب القرن، والمنتصر يُملي شروطه على المهزوم، والمقاومة على عهدها، ولّى زمن الهزائم وبدأ زمن الانتصارات.