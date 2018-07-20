حزب الله فلسفة القوة:ناصر قنديل

قنديل سلّم عون كتابَه الجديد «حزب الله… فلسفة القوّة»
يوليو 20, 2018
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أمس رئيس تحرير جريدة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية الأخيرة…
وخلال اللقاء قدّم النائب السابق قنديل للرئيس عون نسخة من كتابه الجديد «حزب الله… فلسفة القوة»، وسلّمه دعوة للمشاركة في حفل إطلاق الكتاب الذي سيُقام في قصر الأونسكو في بيروت يوم الإثنين 30 تموز الحالي، الساعة الخامسة بعد الظهر، وسيتحدّث خلاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين.
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Filed under: AngloZionist Empire, Arab Zionists, Axis of Resistance, Hezbollah, Iran, July war, Lebanon, liberation, Nasser Kandil, Palestine, SAA, Takfiris, USA, War on Syria, Zionist entity |
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