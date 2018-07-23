عرض القيصر لترامب: سورية أولاً… أو الطوفان؟

إذا أردت تحقيق حلمك، أميركا أولاً، فعليك يا سيد ترامب أن تفعل بخطة سورية أولاً، أيّ غادر سورية بأسرع ما يمكن، لأنه سبيل خلاصك وتحرّرك من المستنقع الذي تركته لك الدولة العميقة أو ورثته منها، والذي من دون مغادرته لن تستطيع الانتصار عليهم في الداخل، بل إنك ستغرق في طوفان الخارج الذي يدبّره لك من باتوا ينتظرونك على خوضه على أحرّ من الجمر…!