Houthis Claim They Down Saudi Reconnaissance Aircraft, Carry Out Naval Operation Against Saudi-led Coalition

South front

On July 23, the Yemeni Navy [loyal to the Houthis] carried out a military operation against forces of the Saudi-led coalition in the Yemeni port of Mocha, the Navy said in a statement released by the pro-Houthi TV channel Al Masirah.

According to the statement, the Navy attacked weapons depots and HQs of the coalition-led forces causing multiple casualties among personnel deployed in the Mocha port.

The Navy also claimed that on July 13 it had used two anti-ship missiles against a vessel of the UAE destroying it near the port of al-Hudaydah.

In a seaprate statement, the Hotuhis’ media claimed that Houthi forces have shot down a reconnaissance aircraft in the Saudi region of Narjan. However, no further details were provided.

يوليو 25, 2018

أفاد مصدر عسكري يمني بـ «عملية هجومية للقوة البحرية للجيش اليمني واللجان الشعبية على تمركز قوات التحالف السعودي في ميناء المَخَأْ غرب تعز».

وأكد المصدر «أن العملية الهجومية على ميناء المخأ حققت أهدافها بدقة بالغة، حيث قتل وجرح العشرات من قوات التحالف بينهم قيادات جراء تدمير القوة البحرية مخازن العتاد الحربي وغرف عملياتهم في الميناء».

وأوضح المصدر «أن العملية نفّذت من جهة البحر واستهدفت ذخائر التحالف السعودي في المرسى البحري ورصيف الإنزال في ميناء المخأ، واستمرّت عمليات الجيش واللجان في المحافظة باستهداف سلاح المدفعية تجمّعات جنود وآليات قوات الرئيس عبدربه منصور هادي جنوب مفرق الوازعية جنوب غرب تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم»، وفق ما أفاد به المصدر.

فيما أفاد مصدر محلي بـ «استشهاد مدني وجرح ثلاثة بينهم امرأتان في قصف للتحالف جنوب حيس في الساحل الغربي لليمن».

كما استُشهد رجل وزوجته في غارات جوية للتحالف على وادي الحَنَايَة في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز جنوب البلاد.

وفي الساحل الغربي بالحديدة، شنّت طائرات التحالف 5 غارات جوية على مديرية الحَوَك جنوب مدينة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين قوات الجيش واللجان من جهة وقوات التحالف المشتركة في منطقة الفَازّة غرب مديرية التُحَيْتا الساحلية. كما تتواصل المواجهات في منطقة المغرس شرق مديرية التُحَيْتا نفسها.

وأفاد مصدر عسكري يمني بـ «استهداف الجيش واللجان عبر صواريخ موجّهة تجمّعات وآليات قوات التحالف شرق التُحيتا».

وعند الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري يمني بـ «إسقاط الجيش واللجان طائرة استطلاع للتحالف في منطقة رَشاحة الحدودية بين نجران السعودية وصعدة اليمنية، في ظل تواصل عمليات الجيش واللجان على مواقع وتجمّعات عسكرية لقوات هادي والتحالف».

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن «مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاتهم في تبة الخشباء وصحراء البُقْعْ قبالة نجران، بالتزامن مع شنّ التحالف 3 غارات جوية على منطقة البقع الحدودية».

كما قُتل جنديان سعوديان بصاروخ موجّه استهدف تبة النسور بجبل قيس بجيزان، مع قنص عنصر واحد من قوات هادي والسعودية قبالة جبال عليب بنجران.

وفي صعدة الحدودية شمال اليمن، استشهد مدني في قصف صاروخي سعودي على مديرية بَاقِم الحدودية، كما شنّ التحالف سلسلة غارات على مديرية الظَاهر المجاورة في المحافظة.

وحذّرت أول أمس، منظمة الصحة العالمية من أن «اليمن يرزح تحت وطأة أكبر تفشٍ لمرض الكوليرا على الإطلاق، وقالت إن ملايين اليمنيين يصارعون من أجل الحصول على أبسط خدمات الرعاية الصحية الأساسية منذ 40 شهراً».

كما دعت إلى «المزيد من التنسيق والجهد والمفاوضات لإيصال الأدوية والمستلزمات لليمن بنجاح».

