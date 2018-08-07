لا تقلقوا على إيران

و في تغيير السياسات الإقليمية وخصوصاً في الموقف من «إسرائيل» والسعودية، وقوى المقاومة

بينما المواجهة تجري اليوم والتيار الإصلاحي موجود في السلطة، وهو مَنْ يتبنى السياسات الداعية لمواجهة واشنطن ومخططاتها، ويسعى لتوحيد المجتمع السياسي للنظام الجمهوري الإسلامي وراء الرئيس حسن روحاني، عبر العلاقة القوية بالمرشد الإمام علي خامنئي والحرس الثوري

ولا يبدو أن ثمة خلافات بين المحافظين والإصلاحيين تجاه ما يجب فعله، رغم الجدل الدائر حول ما تمّ فعله