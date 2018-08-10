واشنطن تضغط على العبادي: أسقِط المهندس

الجمعة 10 آب 2018

من زيارة أبو مهدي المهندس وقيادات «الحشد» والمقاومة لموقع الغارة الأميركية في منطقة البوكمال (خاص «الأخبار»)

ضاعف «الحشد» عدد القوات في المنطقة الحدودية وأضاف نقاطاً جديدة على الطريق بين بغداد والقائم