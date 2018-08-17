حزب الله يدير الداخل بالقيمة المضافة لا بفائض القوة

وها هي العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر تفتح الباب لتشكل عملي لجبهة أغلبية نيابية تساند رئيس الجمهورية، ولكن يقودها رئيس المجلس النيابي، وتحت سقفها حوار وخلاف وإدارة للخلاف،