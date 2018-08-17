Only time in history where ally bombs its ally’: Imran Khan on US & Pakistan relations (EXCLUSIVE)

Posted on August 17, 2018 by martyrashrakat

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Filed under: Afghanistan, China, Corruption, Economy, Eurasia, India, Iran, multipolar world, NATO, New World Ordder, Pakistan, Reform, Russia, Taliban, War and Terror, World Peace |

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