Only time in history where ally bombs its ally’: Imran Khan on US & Pakistan relations (EXCLUSIVE)

Related Videos
Related Articles
- ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا: الدينار الذهبي الإسلامي
- الحريري الذي تغيّره باكستان وستون دقيقة مع ناصر قنديل
- ضربات على الرأس الأميركي تتسبّب بفقدان التوازن مَنْ يخسر باكستان بالانتخابات فلن يستولي على فنزويلا بالاغتيالات
- باكستان: طهران تنتصر وواشنطن والرياض تخسران
Advertisements
Filed under: Afghanistan, China, Corruption, Economy, Eurasia, India, Iran, multipolar world, NATO, New World Ordder, Pakistan, Reform, Russia, Taliban, War and Terror, World Peace |
Leave a Reply