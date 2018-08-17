Whats going on in Cairo: “Friday of Revolutionaries for Al-Quds, Al-Aqsa” ?????

Connecting the dots
- According to Zionists media Sisi met with Netenyahu 2 months ago
- “Israeli” Channel 10 TV revealed that a secret meeting between “Israeli” War Minister Avigdor Lieberman and Qatar’s envoy to Palestine Mohamad Al-Ammadi took place in Cyprus regarding Gaza.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتمع سرا قبل نحو شهرين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لبحث المبادرة المصرية بشأن غزة ذلك أثار انتقاد أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذين لم يكونوا مطلعين على اللقاء وما بحث فيه.
Al-Manar correspondent: Calls in Gaza for wide participation in “Friday of Revolutionaries for Al-Quds, Al-Aqsa”
وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يقول إن مصلحة “إسرائيل” هي إسقاط حكم حماس، ويوجد خياران لتحقيق ذلك؛ “إما أن ندخل ونحتل القطاع من خلال التضحية بجنودنا، أو أن نصنع ربيعاً عربياً في القطاع”.
تحدث وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حوار ضمن برنامج إذاعي إسرائيلي عن المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع حركة حماس من أجل التوصل إلى هدوء جنوب فلسطين المحتلة، قائلاً”لا أعرف ما تعني التسوية وما هي هذه التعريفات، الواقع على الأرض هو المقرر وأداؤنا سيكون بما يتلاءم مع ذلك”.
وشدد ليبرمان على أن
“للسلطة الفلسطينية مصالحها الخاصة، ومصلحتنا هي إسقاط حكم حماس. ويوجد خياران: إما أن ندخل ونحتل القطاع من خلال التضحية بجنودنا، أو أن نصنع ربيعاً عربياً في القطاع. وعلينا أن نتواصل طوال الوقت مع الجمهور وتجاوز قيادة حماس”.
كما رفض ليبرمان إعادة العمال من غزة إلى العمل في “إسرائيل”، معتبراً أن إدخال 9 آلاف غزيّ إلى للعمل يشكل “خطراً أمنياً غير معقول”.
يأتي كلام ليبرمان في وقت تجري مفاوضات بوساطة مصرية بين حماس و”إسرائيل” للتوصل إلى اتفاق تهدئة، يتضمن رفع الحصار عن القطاع، ووقف إطلاق النار..
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Filed under: ABBAS, AngloZionist Empire, Deal of the Century, Great Return March, Hamas, Nazi Israel, Palestine, PLO, Ramallah Traitors, ROR, Uncategorized, USA |
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