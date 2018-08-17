Whats going on in Cairo: “Friday of Revolutionaries for Al-Quds, Al-Aqsa” ?????

Posted on August 17, 2018 by martyrashrakat

Connecting the dots

Image result for â«Ø¨ÙÙØ§ÙÙÙ ÙØªÙÙØ§ÙÙ Ø§Ø¬ØªÙØ¹ Ø³Ø±Ø§ ÙØ¨Ù ÙØ­Ù Ø´ÙØ±ÙÙ ÙØ¹ Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø§ÙÙØµØ±Ù Ø¹Ø¨Ø¯ Ø§ÙÙØªØ§Ø­ Ø§ÙØ³ÙØ³Ù ÙÙ Ø§ÙÙØ§ÙØ±Ø©â¬â

  • “Israeli” Channel 10 TV revealed that a secret meeting between “Israeli” War Minister Avigdor Lieberman and Qatar’s envoy to Palestine Mohamad Al-Ammadi took place in Cyprus regarding Gaza.

Image result for Qatari Emir Meets Erdogan, Pledges $15 billion

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتمع سرا قبل نحو شهرين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لبحث المبادرة المصرية بشأن غزة ذلك أثار انتقاد أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذين لم يكونوا مطلعين على اللقاء وما بحث فيه.

Al-Manar correspondent: Calls in Gaza for wide participation in “Friday of Revolutionaries for Al-Quds, Al-Aqsa”

ليبرمان: إما أن نحتل غزة بالتضحية بجنودنا أو نصنع فيها ربيعاً عربياً

 وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يقول إن مصلحة “إسرائيل” هي إسقاط حكم حماس، ويوجد خياران لتحقيق ذلك؛ “إما أن ندخل ونحتل القطاع من خلال التضحية بجنودنا، أو أن نصنع ربيعاً عربياً في القطاع”.

ليبرمان: صحيح أنه توجد مبادرات كثيرة من العالم، لكن سندير الأمور وفق المصلحة الإسرائيلية

ليبرمان: صحيح أنه توجد مبادرات كثيرة من العالم، لكن سندير الأمور وفق المصلحة الإسرائيلية

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حوار ضمن برنامج إذاعي إسرائيلي عن المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع حركة حماس من أجل التوصل إلى هدوء جنوب فلسطين المحتلة، قائلاً”لا أعرف ما تعني التسوية وما هي هذه التعريفات، الواقع على الأرض هو المقرر وأداؤنا سيكون بما يتلاءم مع ذلك”.

وشدد ليبرمان على أن

“للسلطة الفلسطينية مصالحها الخاصة، ومصلحتنا هي إسقاط حكم حماس. ويوجد خياران: إما أن ندخل ونحتل القطاع من خلال التضحية بجنودنا، أو أن نصنع ربيعاً عربياً في القطاع. وعلينا أن نتواصل طوال الوقت مع الجمهور وتجاوز قيادة حماس”.

كما رفض ليبرمان إعادة العمال من غزة إلى العمل في “إسرائيل”، معتبراً أن إدخال 9 آلاف غزيّ إلى للعمل يشكل “خطراً أمنياً غير معقول”.

يأتي كلام ليبرمان في وقت تجري مفاوضات بوساطة مصرية بين حماس و”إسرائيل” للتوصل إلى اتفاق تهدئة، يتضمن رفع الحصار عن القطاع، ووقف إطلاق النار..

Related Videos

Palestine news

Advertisements

Filed under: ABBAS, AngloZionist Empire, Deal of the Century, Great Return March, Hamas, Nazi Israel, Palestine, PLO, Ramallah Traitors, ROR, Uncategorized, USA |

« »

One Response

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: