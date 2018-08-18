يوم الخلاص الباكستاني يقترب والسعودية تُهزم على أسوار إسلام أباد

وربما العلامة الفارقة الكبرى التي تميّز بها هذا الزعيم الباكستاني الحديد هو رفضه نقل السفارة الأميركية للقدس

الشريف وذلك في إطار معارضته المبدئية للكيان الصهيوني الغاصب والمحتل وعدم اعترافه به.