Hezbollah MP: Assad Refused Saudi Offer to Reconstruct Syria

Hezbollah Member of Parliament, Nawwaf Al-Moussawi, unveiled on Tuesday that Syrian President Bashar Al-Assad has refused a Saudi offer to reconstruct Syria.

In an interview with Beirut-based TV channel, Al-Mayadeen, Al-Moussawi said the Saudi offer provided that President Assad stays in power for life and Riyadh funds projects to rebuild Syria in return for Damascus’ severing of relations with Iran and Hezbollah.

Saudi Crown Prince, Mohammed Bin Salman, sent a representative to President Assad but the latter refused Riyadh’s offer, Hezbollah MP added.

In this context, Al-Moussawi stressed that the resistance will remain the compass of Syria and Palestine, praising President Assad for his pro-resistance stances.

Source: Al-Mayadeen

النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله يكشف للميادين أنّ الرئيس السوري بشار الأسد رفضاً عرضاً سعودياً تلقاه في الآونة الأخيرة يقوم على مقايضة تمويل السعودية إعادة إعمار سوريا مقابل بقاء الأسد في الحكم مدى الحياة بقطع العلاقات مع حزب الله وإيران.

كشف النائب عن كتلة حزب اللّه في البرلمان اللبناني نواف الموسوي عن رفض الرئيس السوري بشار الأسد عرضاً سعودياً تلقاه في الآونة الأخيرة.

وقال الموسوي للميادين إنّ العرض الذي رفضه الأسد يقوم على “مقايضة تمويل السعودية إعادة إعمار سوريا بقطع العلاقات مع حزب الله وإيران”.

وأشار إلى أن مندوباً سعودياً من قبل ولي العهد محمد بن سلمان حمل العرض للرئيس الأسد، مضيفاً أن “المملكة عرضت على الأسد الموافقة على بقائه في الحكم مدى الحياة وإعادة إعمار سوريا مقابل التخلي عن العلاقة مع حزب الله وإيران”.

النائب عن كتلة حزب الله أكد ثقته بأن المقاومة ستبقى بوصلة سوريا وفلسطين على المدى الاستراتيجي، وليس فقط في السنوات المقبلة. وختم الموسوي قائلاً “الرئيس الأسد مقاوم وهو في موقع المقاومة”.

