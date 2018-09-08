حمد بن جاسم: هذه إشارات نهاية الخليج

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، إنه يرى أن ما قاله ابن خلدون عن بداية ونهاية الدول، ينطبق على الدول العربية، وخصوصاً على دول الخليج. وعبر موقع «تويتر»، اقتبس ابن جاسم عبارات لابن خلدون ضمّت الإشارات الآتية: «عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون (…) ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل.. عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم الإشاعة.. ويتحوّل الصديق إلى عدو والعدو الى صديق.. ويعلو صوت الباطل».
وفيما يشهد الخليج أزمة بين السعودية وحلفائها من جهة وبين قطر من جهة أخرى منذ حزيران/ يونيو 2017، تابع بن جاسم اقتباسه عن عالم الاجتماع والمؤرخ الأندلسي قائلاً: «(عندما) يتقاذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة.. وتسري الشائعات عن هروب كبير.. وتحاك الدسائس والمؤامرات»، قبل أن يوضح في تغريدة أن الكلام السابق هو لابن خلدون بشأن أمور الدول ونهايتها، مضيفاً: «إني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله».
حمد بن جاسم بن جبر
✔@hamadjjalthani
١-“عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون.. والمغنون النشاز والشعراء النظّامون.. والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول والمتفيهقون.. وقارئو الكفّ والطالع والنازل.. والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون.
٦-هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي لا سمح الله. وإني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله.
Filed under: AngloZionist Empire, Arab Zionists, Bahrain, GCC, Qatar, Saudia, sectarianism, UAE, War on Syria |
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