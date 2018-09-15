ادلب رهينة أميريكية في الخطة (ج) .. لكنها جسر روسيا الى نطاقها النظيف .. بقلم نارام سرجون

وهي معركة تحجيم قوة أميريكا كليا في الشرق الاوسط والمحيط الروسي

تبنيه روسيا للقرن القادم .. الذي سيعني لها الانطلاق نحو فضاء أوراسيا الذي من أجله تبني تحالفاتها مع الصين والهند وباكستان وايران وسورية والعراق ..