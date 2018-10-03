Syrian President does exclusive interview with Kuwaiti newspaper for first time in years

الرئيس الأسد: سوريا عائدة إلى دورها المحوري العربي
أعلن الرئيس بشار الأسد أنه سيسدل قريبا جدا “الستار على الحرب الإرهابية”، معبرا عن ثقته بأن اللعبة السياسية تتغير، وسوريا ستعود إلى “دورها المحوري العربي”.
وشدد الأسد في حديث لصحيفة “الشاهد” الكويتية نشر اليوم الأربعاء، على أن الدولة السورية ستبسط قريبا جدا حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية، “ولن نترك شبرا واحدا من سوريا العروبة خارج السيادة الوطنية”.
ولفت الأسد إلى وجود “تفاهم كبير” بين سوريا وعدد كبير من الدول العربية، مضيفا أن هناك دولا غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، كما أن هناك وفودا غربية وعربية سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية قد بدأت بالفعل بالقدوم إلى دمشق لترتيب عودة دولها إلى سوريا.
واعتبر الرئيس أن دور روسيا في المنطقة “أصبح أمرا واقعا” بالتعاون مع الصين والهند ومجموعة من الدول الصديقة، وقال إن ميزان القوى الدولية سيتغير في المرحلة المقبلة نحو الأفضل، وخصوصا بالنسبة للشرق الأوسط.
ووجه الأسد انتقادات شديدة للإعلام العربي، وقال إنه “انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأمريكية التي تحرص كل الحرص على تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سوريا”، مشيرا إلى أن حربهم الإعلامية كانت شرسة جدا من خلال الأكاذيب والافتراءات، فضاع الناس بين الحق والباطل”.
وفي المقابل، أشاد الأسد بالدور “المشرف” للإعلام الكويتي في هذا الخصوص، كما أشاد بموقف الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمم المانحين لدعم الشعب السوري.
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Filed under: AngloZionist Empire, Arab regimes, Arab Zionists, Assad, Kuwait, Syria, The 5 Seas Region, War on Syria |
BEIRUT, LEBANON (2:50 P.M.) – For the first time during the seven-year long conflict inside his country, Syrian President Bashar Al-Assad has conducted an exclusive interview with a Kuwaiti newspaper.
President Assad sat down with Kuwait’s Al-Shahed newspaper on Tuesday in order to discuss a wide-range of topics, including the current conflict inside Syria.
Assad commended Kuwait and its leader, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who he called an “honorable man.”
The Syrian President stressed that Syria would be reentering Arab politics and going back to its “Arab role.”
Assad said that the next phase of the Syrian conflict will concentrate on rebuilding the devastated nation with the help of regional countries.
The Syrian leader also stressed that once the conflict is over, Syria will reopen its doors to the people of region in order to boost its tourism.
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