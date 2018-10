Al-Assad: ’Understanding’ Reached With Arab States

Posted on by martyrashrakat

In his first interview with a Gulf paper since 2011, Syrian President Bashar al-Assad said as soon as the war is over, Damascus will resume its pivotal role in the region and restore its ties with Arab states.

He further noted that Arab and Western delegations already begun visiting Syria to prepare for reopening of diplomatic missions.

In further details, al-Assad told Kuwaiti newspaper Wednesday that Syria has reached a “major understanding” with Arab states after years of hostility over the country’s war.

The interview in the al-Shahed newspaper was al-Assad’s first with a Gulf newspaper since 2011.

Al-Assad didn’t name the Arab countries but said Arab and Western delegations have begun visiting Syria to prepare for the reopening of diplomatic and other missions. Soon the war will be over, al-Assad told the paper’s publisher, allowing Syria to resume its pivotal role in the region.

التقى الرئيس الأسد.. صحفي كويتي يتحدث عن زيارته لسوريا يصدم الجمهور الخليجي.. شاهد !

وثق الإعلامي الكويتي جعفر محمد الذي زار دمشق من ضمن الوفد الإعلامي الكويتي المرافق للشيخ صباح المحمد والذي التقى الرئيس الأسد، شهادته عن الأوضاع في سوريا وردة فعله من مجريات الحياة الطبيعية وتفاصيلها في العاصمة.

كما وضح كم التضليل الذي تعرض له من قبل قنوات الجزيرة، العربية، الحدث وسكاي نيوز .

ودعا الإعلامي جعفر الجمعور العربي إلى زيارة سوريا ، واكتشاف حقيقة الأمر هناك بعيدا ً عن متابعة الفضائيات الكاذبة .

وكانت صحيفة الشاهد الكويتية قد التقت الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.

وذكر الإعلامي صباح المحمد رئيس تحرير صحيفة الشاهد أن الرئيس الأسد أشاد بدور الكويت خلال الأزمة السورية ، معتبرا أن موقف الكويت كان مشرفا ً في قمم المناحين لدعم الشعب السوري والتي دعا لها وتبناها الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

وعن أمير الكويت ، قال الأسد إنه رجل فذ بحكمته وعقله وإمكاناته ، معتبراً أن هذا ليس بغريب عليه ، ونقل عن الأسد قوله ” فهذا الإنسان الكبير بالسن والمقام قد عاصر كل قضايا الشرق الأوسط، وكان حلّالا للمشاكل، وكان يعي مدى الخطورة التي تمر بها الدول العربية قاطبة ” .

كما أشاد الأسد بدور الإعلام الكويتي المشرف لافتاً إلى ذلك ما كان ليحدث لولا أنها دولة عريقة بالديمقراطية والحرية وإبداء الرأي ووجهات النظر .

شاهد الفيديو:

