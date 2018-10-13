نارام سرجون:جمال الخاشقجي و”الحئيئة” من داخل قلبي .. مع نبوءة بدوي الجبل الرهيبة نارام

الا خالد مشعل .. قطر في اذنه سما ناعما .. والغريب ان السم الذي اختير للعملية له ترياق لمعاكسته وكأن الموساد كان يريد ان يبقى “المغدور” حيا الى ان يتصل الملك حسين ويطلب الترياق .. فيضطر ساسة اسرائيل لتقديم الترياق وفوقه حبة مسك وهي اطلاق سراح احمد ياسين .. ولكن اسرائيل أطلقت احمد ياسين وهي تعلم ان تأثيره محدود أمام صناعة بطل جديد للفلسطينيين هو خالد مشعل ..