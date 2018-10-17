لماذا الخاشقجي؟

كنت أراه من كبار المنافقين الضلاليين.لقد انقلب بعض الشيء مؤخرا، لكنه اختار أمريكا مكانا لمنفاه الاختياري. أي أن انقلابه حول العائلة المالكة السعودية لم يخرجه من دائرة أعداء الأمة.