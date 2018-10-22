«براءة» ابن سلمان في يد إردوغان

Posted on October 22, 2018 by martyrashrakat

مع فشل السعودية في تسويق روايتها بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، انفتحت القضية على مسارات جديدة لا يزال احتمال «اللفلفة» قائماً من بينها. حتى الآن، وباستثناء التصريحات الصادرة عن بعض وجوه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، لا مؤشرات تركية أو أميركية تحمل على استبعاد خيار التسوية التي تحفظ ماء وجه الرياض، بل إن دونالد ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك بدفاعه عن بقاء محمد بن سلمان على رأس ولاية العهد. هذه التصريحات التطمينية لابن سلمان عزّزت دلالاتها عودة عادل الجبير إلى المشهد بـ«نبض قوي»، ليقول إن «السعودية هي التي تقرّر من يقودها».

الرواية السعودية لا تُصدَّق: «زر الحقيقة» في يد أردوغان

الرواية السعودية لا تُصدَّق: «زر الحقيقة» في يد أردوغان

مع فشل السعودية في تسويق روايتها بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، انفتحت القضية على مسارات جديدة لا يزال احتمال «اللفلفة» قائماً من بينها. حتى الآن، وباستثناء التصريحات الصادرة عن بعض وجوه حزب «العدالة…

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سعود القحطاني: «دُليْم» حتى آخر نفس!

سعود القحطاني: «دُليْم» حتى آخر نفس!

كثيرة هي المفارقات التي حملتها الرواية الرسمية السعودية لمقتل جمال خاشقجي. لكن أهمّها هو تلبيس الجريمة لعدة شخصيات من بينها سعود القحطاني، الذي قال يوماً إنه «لا يقدح من رأسه». عبارة تجلّي متانة…

دعاء سويدان

إقالة العسيري «خبر سيء لإسرائيل»

إقالة العسيري «خبر سيء لإسرائيل»

ليس صدفة التزام إسرائيل الصمت إزاء اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. صمت ينسحب على كافة أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكل القيادات السياسية، ويعود إلى الإحراج الذي تسبّبت…

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مقاربات غربية للعلاقة الأميركية ــ السعودية: التمنّي شيء والواقع شيء آخر

حتى الآن، من غير الواضح كيف يمكن أن تتعامل الإدارة الأميركية مع الرياض، على رغم الأصوات المنادية بمعاقبتها، بسبب تورّطها المحتمل في مقتل جمال خاشقجي. خبراء عديدون حاولوا مقاربة التطوّرات المستجدّة…

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الحرب السعودية الخفية

الحرب السعودية الخفية

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الدولة السعودية وقضية خاشقجي: انكسار المصداقية

منذ انتشار خبر اختفاء جمال خاشقحي، الصحافي السعودي المقرب من الاستخبارات سابقاً، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الـ2 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استنفر الذباب الإلكتروني السعودي، بقيادة المستشار…

غالب بن لؤي

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Filed under: AngloZionist Empire, Erdogan, MBS, Saudia, Trump, Turkey, USA, Wahabism At Work, Yemen | Tagged: |

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