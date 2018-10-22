«براءة» ابن سلمان في يد إردوغان

منذ انتشار خبر اختفاء جمال خاشقحي، الصحافي السعودي المقرب من الاستخبارات سابقاً، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الـ2 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استنفر الذباب الإلكتروني السعودي، بقيادة المستشار…

غالب بن لؤي

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