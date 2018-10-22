«براءة» ابن سلمان في يد إردوغان

مع فشل السعودية في تسويق روايتها بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، انفتحت القضية على مسارات جديدة لا يزال احتمال «اللفلفة» قائماً من بينها. حتى الآن، وباستثناء التصريحات الصادرة عن بعض وجوه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، لا مؤشرات تركية أو أميركية تحمل على استبعاد خيار التسوية التي تحفظ ماء وجه الرياض، بل إن دونالد ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك بدفاعه عن بقاء محمد بن سلمان على رأس ولاية العهد. هذه التصريحات التطمينية لابن سلمان عزّزت دلالاتها عودة عادل الجبير إلى المشهد بـ«نبض قوي»، ليقول إن «السعودية هي التي تقرّر من يقودها».
الرواية السعودية لا تُصدَّق: «زر الحقيقة» في يد أردوغان
مع فشل السعودية في تسويق روايتها بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، انفتحت القضية على مسارات جديدة لا يزال احتمال «اللفلفة» قائماً من بينها. حتى الآن، وباستثناء التصريحات الصادرة عن بعض وجوه حزب «العدالة…
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سعود القحطاني: «دُليْم» حتى آخر نفس!
كثيرة هي المفارقات التي حملتها الرواية الرسمية السعودية لمقتل جمال خاشقجي. لكن أهمّها هو تلبيس الجريمة لعدة شخصيات من بينها سعود القحطاني، الذي قال يوماً إنه «لا يقدح من رأسه». عبارة تجلّي متانة…
دعاء سويدان
إقالة العسيري «خبر سيء لإسرائيل»
ليس صدفة التزام إسرائيل الصمت إزاء اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. صمت ينسحب على كافة أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكل القيادات السياسية، ويعود إلى الإحراج الذي تسبّبت…
الأخبار
مقاربات غربية للعلاقة الأميركية ــ السعودية: التمنّي شيء والواقع شيء آخر
حتى الآن، من غير الواضح كيف يمكن أن تتعامل الإدارة الأميركية مع الرياض، على رغم الأصوات المنادية بمعاقبتها، بسبب تورّطها المحتمل في مقتل جمال خاشقجي. خبراء عديدون حاولوا مقاربة التطوّرات المستجدّة…
الأخبار
الحرب السعودية الخفية
تدخل مركبة عسكرية عبر بوابات فيلا فخمة حوّلتها الحرب إلى مستشفى ميداني مزدحم على شواطئ البحر الأحمر في اليمن. ينقل مقاتلون عائدون من الميدان جريحاً تتدفق من وجهه الدماء إلى قسم الطوارئ.للعام الثالث…
الدولة السعودية وقضية خاشقجي: انكسار المصداقية
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Filed under: AngloZionist Empire, Erdogan, MBS, Saudia, Trump, Turkey, USA, Wahabism At Work, Yemen | Tagged: Khashoggi's Killing |
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