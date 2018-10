Father of Israeli Missile Defense Program: Hezbollah’s “Insane Pace” of Missiles Constrains Israel

Posted on by martyrashrakat

October 24, 2018

Hezbollah has succeeded for more than a decade in surprising political and security decision-makers in Tel Aviv by imposing newly set up deterrence strategies on the Israeli regime, Al-Akhbar newspaper reported yesterday.

Each strategy served as a pivotal turning point in the ongoing conflict movements which made the enemy leaders, subsequently, change their calculations, it said.

Al-Akhbar noted that a new stage of shock whose repercussions continue to have impact on Israeli media and political official sphere, is manifested in Hezbollah’s evolving tactics in improving the accuracy of its missile; therefore, posing a threat to ‘Israel’.

This actually prompted Jerusalem Post to ask Uzi Rubin, the father of Israel’s missile defense program, to warn of the emerging, growing threats to which public and elite Israelis are subjected, according to Al-Akhbar report. The introduction of nuclear weapons would not replace conventional threats, but create an additional layer of nonconventional ballistic threats, Rubin said.

Based on this concept, Rubin discussed Hezbollah’s accurate missiles which Netanyahu suggested, during his speech at UN, are capable of striking with an accuracy of about 10 meters. Rubin pointed out that the two critical points in Hezbollah’s missile capabilities are “the rate and the precision of the missiles.”

In the same context, when asked about the rate of missiles launched by Hezbollah, Rubin noted that the question must be “how many rockets per day an adversary like Hezbollah is capable of actually launching against Israel as compared to how many rockets Israel can shoot down when under attack by a simultaneous hail of rockets.” Recalling 2006 Lebanon war, he said that Hezbollah fired around 4000 missiles eventually. Rubin was concerned that Hezbollah’s arsenal and its increased mobility might allow it to fire up to 1,000 or 1,500 rockets per day. Based on the figures presented by Uzi Rubin, we can conclude that Hezbollah is capable within “3 days” of striking Israel with the number of missiles it launched during 33 days in Israel-Hezbollah war. “That would be an insane pace,” Uzi Rubin said.

The founder of Israeli missile defense hoped that the “offensive, defensive, active and passive efforts” would reduce the missile rate by a few hundred per day. As an attempt at intimidation, Rubin who, just like other Israeli leaders, concedes that Hezbollah can be neither deterred nor destroyed, said “We cannot be in bomb shelters while they are (Lebanese civilians) sitting drinking coffee in cafes.”

Rubin admitted that the precision has changed the very nature of the weapon that ‘Israel’ faces. “A simple rocket is a terror weapon. It is like blowing up a bus. Yes, it is a problem and you need to deal with it, but precision-guided rockets cross over into being a military weapon,” he stated.

Quoting the Jerusalem Post, “Rubin said that the precision of certain rockets meant that, absent a hermetic defense, which could be very difficult to achieve, it became virtually certain that Hezbollah could hit some key aspects of Israel’s infrastructure.”

الإثنين 22 تشرين الأول 2018

على مدى أكثر من عقد، نجح حزب الله في مفاجأة صناع القرار السياسي والأمني في تل أبيب، عبر إرساء سقوف متصاعدة في معادلة الردع التي استطاع أن يفرضها على الكيان الإسرائيلي، تحولت كل منها الى محطة مفصلية في حركة الصراع، اختلفت معها حسابات قادة العدو في ما بعدها عما قبلها.

الصدمة الجديدة التي لا تزال تداعياتها تتفاعل في الأوساط الرسمية والإعلامية والسياسية الإسرائيلية، تمثلت بتطور دقة صواريخ حزب الله الى مستويات أكثر خطورة، وهو ما أرسى سقفاً غير مسبوق في معادلات الصراع مع إسرائيل. ودفع بصحيفة جيروزاليم بوست، الى الاستعانة بمؤسس وأبي منظومة الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي عوزي روبين كي يوضح للجمهور والنخب في الكيان الإسرائيلي منسوب الخطورة الكامنة في هذا المستجد النوعي، وهو الذي سبق أن حذَّر قبل سنوات، من أنه «في يوم، ستكون سماؤنا مزدحمة جداً. فالكميات الكبيرة من الصواريخ التي ستطلق الى هنا، حتى لو كانت جميعها تقليدية، ستخلق تهديداً غير تقليدي من نوع جديد».

استناداً الى هذا المفهوم، تناول روبين تطور دقة صواريخ حزب الله، التي لمح نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة إلى أنها تقع ضمن مسافة عشرة أمتار، وتوقف عند ما رأى أنهما البعدان الأساسيان في القدرات الصاروخية لحزب الله، «المعدل اليومي لإطلاق الصواريخ ودقتها»، كونهما يشكلان بنظره «نقطتين حرجتين» بالنسبة إلى إسرائيل.

وفي ما يتعلق بمعدل إطلاق حزب لله للصواريخ، لفت الى أن السؤال الأساسي هو «كم عدد الصواريخ التي يستطيع عدو مثل حزب الله إطلاقها يومياً على إسرائيل بالمقارنة مع عدد الصواريخ التي يمكن لإسرائيل إسقاطها عندما تتعرض لوابلٍ من الصواريخ في وقتٍ واحد». وأجرى مقارنة سريعة مع حرب عام 2006، حيث اعتبر أن حزب الله أطلق خلالها نحو 4000 صاروخ. في المقابل، قدر روبين أن معدل الإطلاق اليومي في ضوء ترسانة حزب الله وزيادة حركيتها، تتراوح بين 1000 أو 1500 صاروخ يومياً. واستناداً الى الأرقام التي قدمها الخبير الأول في إسرائيل بالصواريخ، يصبح بالإمكان القول إن حزب الله قادر ــــ من دون احتساب التطور النوعي ــــ خلال ثلاثة أيام على إطلاق ما تلقته إسرائيل خلال 33 يوماً (مدة حرب عام 2006). ورأى روبين في هذا المعدل أنها «وتيرة من شأنها أن تكون جنونية»، الأمر الذي يشير الى تقدير المفاعيل «الجنونية» لهذا المعدل لدى صناع القرار.

وأعرب مؤسس منظومة الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي عن أمله بأن يؤدي الخيار الإسرائيلي المضاد والمركب من «الجهود الهجومية والدفاعية والإيجابية والسلبية»، الى تقليص معدل الصواريخ الى بضع مئات في اليوم الواحد. وكبقية القادة الإسرائيليين الذين يُسلِّمون بعدم إمكانية ردع حزب الله عن الرد على أي عدوان وعدم إمكانية تدمير قدراته، تابع روبين الخط التهويلي نفسه في استهداف المدنيين والبنية التحتية اللبنانية، بالقول «لا يمكن أن نكون في الملاجئ، بينما يجلسون هم لشرب القهوة في المقاهي»، متجاهلاً حقيقة أن قدرات حزب الله الصاروخية هي للرد والردع والدفاع.

بعد ذلك، انتقل مؤسس منظومة الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي، الى مفاعيل تطور دقة صواريخ حزب الله وأثرها على قدرة إسرائيل على مواصلة القتال وتدمير منشآتها الاستراتيجية، مقراً بأن «الدقة غيّرت طبيعة السلاح الذي تواجهه إسرائيل». وهو ما يعني، استناداً الى توصيفه، بأن إسرائيل باتت أمام تطور يشير الى بداية مرحلة جديدة في معادلات الصراع ومجرياته. وأوضح هذا المعنى بالقول إن «الصاروخ البسيط هو سلاح إرهاب، إنه مثل تفجير حافلة، ومشكلة علينا التعامل معها»، (منطلقاً في هذا التوصيف بأن تل أبيب ترى في الردود الصاروخية وغير الصاروخية على اعتداءاتها بأنها إرهاب)، في حين أن «الصواريخ الموجهة تتجاوز هذا الأمر لتصبح سلاحاً حربياً».

وأسهب الخبير الصاروخي الأول في إسرائيل في شرح هذا المفهوم كما لو أنه «يُلقي محاضرة على صف (من الطلاب) حول نقطة كان عليه تعليمها قبلاً» (على حد قول محاوره)، بالقول إن «دقة بعض الصواريخ تعني، في غياب الدفاع المحكم، والذي قد يكون من الصعب جداً تحقيقه، أنه أصبح من شبه المؤكد أن حزب الله قد يضرب بعض الجوانب الأساسية للبنية التحتية في إسرائيل».

الصواريخ الدقيقة في حوزة حزب الله تمس بقدرة إسرائيل على مواصلة القتال

وأظهر روبين إقراراً صريحاً ومباشرا بأن حزب الله قادر على إصابة أي منشأة استراتيجية في إسرائيل. وتجلى ذلك بقوله إنه لا يريد تحديد المنشآت الاستراتيجية كي لا يقدّم أفكاراً لحزب الله. من هنا، اكتفى بما سبق أن أطلقه حزب الله في معادلات سابقة من خلال الحديث عن إمكانية «استهداف مطار بن غوريون، ومفاعل ديمونة النووي، ومنصات الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من البنية التحتية الحيوية المتعلقة بالحفاظ على الكهرباء والمياه والموارد الحيوية».

وتناول روبين مفاعيل امتلاك حزب الله للصواريخ الدقيقة على أصل اتخاذ تل أبيب قراراً بشن حرب على لبنان، متسائلا ــــ «بشكل صريح ومباشر» و«بهدف توضيح خطورة التهديد وإظهار قلق عميق»، بحسب وصف جيروزاليم بوست:

«كيف يمكنك شن حرب من دون كهرباء؟».

وأكد أن هذا التطور في قدرات حزب الله «يغير نظام تحديد أولويات الإجراءات التي يجب اتخاذها».

وبلغ روبين مرحلة الذروة في التعبير عن مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل، عبر الإشارة الى أن ذلك يمس بقدرة إسرائيل على مواصلة القتال في مواجهة هذا المستوى من القدرات. ورأى في هذا السياق أن «عليك أولاً، حماية قدرتك على مواصلة القتال، التي تضم الجبهة الداخلية، وليس فقط من أجل المعنويات الوطنية». وهكذا يكون قد أكمل شرح مفهوم تحول صواريخ حزب الله بفعل تطور دقتها الى «سلاح حربي».

ووافق روبين على قرار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، في 27 آب الماضي، على التزود للمرة الأولى بصواريخ هجومية، في مواجهة تطور قدرات حزب الله الكمية والنوعية، مبرراً ذلك بالقول إنه

«إذا أصبحت قدرة سلاح جوّك محدودة، عندها يمكنك استبدالها بطرق أخرى».

وأعرب عن قلقه من أنه إذا لم تقم إسرائيل بهذا التحول، فستجد نفسها متخلفة… في ضوء تغيير الديناميات المستقبلية للحرب. ويتلاقى هذا الموقف لروبين مع تحذيرات سابقة له في مناسبات مختلفة حول قدرة حزب الله على «إقفال مطاراتنا، مرافئنا، محطات الطاقة والمواقع الاستراتيجية…»، وصولاً الى أنه «أحرز تفوقاً جوياً من دون أن يكون لديه طائرات».

