“This Time, He’s All Yours” ‫هذه المرّة خذوه… مبروك عليكم!

Pierre Abi Saab – Al-Akhbar Newspaper

“Prime Minister Saad Hariri is staying in the Kingdom for two days, so I hope you don’t spread rumors that he was kidnapped,” joked Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman and then burst out laughing at his own joke as the audience also erupted in laughter.

However, it wasn’t a casual joke; it was a clever and ambiguous joke that confused the Prince’s entourage who gave a passive and hesitant applause.

Oh, poor Mr. president! How hopeless and miserable he seems in that clip shot which went viral and won out over the alleged video of Michel Abu Sulaiman.

He’s so pathetic and makes me feel sick! He’s not helpless; he actually deserves whatever happens to him.

As a grounded student, he sat next to Prince Mohammed Bin Salman in a carnival which was held to honor Bin Salman for his own triumph and humiliation of Hariri.

Saad al-Hariri who shakes hands with his father’s killers and the son of assassinated journalist Jamal Kgashoggi whose eyes flashed with anger and rage as he was obliged to shake the criminal’s hands, are not the perfect match.

That was a Shakespearean scene indeed!

Hariri came to his murderer’s den to clear the name of Bin Salman, who never fail to manipulate him and mess with Lebanon’s stability, of what he did to him. On that day, lebanese people caught their breath, stood together demanding his release and, eventually, wrote a happy ending that was never guaranteed.

Source: Al-Manar Website

الخميس 25 تشرين الأول 2018

«دولة الرئيس سعد جالس يومين في السعوديّة، فأرجو ما تطلع اشاعات انو مخطوف»، ويقهقه سموّ الأمير، يضحك هو على نكتته لفرط هضامتها. نكتة ذكيّة وملتبسة حتّى أنّها حيّرت الحاشية، فتصاعد التصفيق خجولاً ومتردداً.

مسكين الرئيس سعد الحريري. مسكين وبائس في تلك اللقطة القصيرة التي دارت حول العالم، وتفوّقت على «فيديو ميشال أبو سليمان» المزعوم.

مثير للشفقة والاشمئزاز. لا ليس مغلوباً على أمره، بل يستحق ما يجري له وأكثر. كالتلميذ المقاصص جلس إلى يمين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الكرنفال المعدّ خصيصاً للاحتفال بانتصار الأول، واذلال الثاني.

أين من عينيْ الشيخ سعد تلك النظرة الكاسرة التي كانت تقدح شرراً مكبوتاً، لدى ابن الصحافي المغدور جمال خاشقجي، المرغم على مصافحة اليد التي لم يجفّ عليها دم والده بعد. ذاك كان مشهدا شكسبيرياً بامتياز. مع سعد الحريري، نحن في أحد مقالب غوار الطوشة مكسيموم! لقد جاء بدوره إلى وكر جلاده بالمهمّة نفسها: تبرئة هذا الأخير من حفلة المهانة التي أنزلها به، متلاعباً به كدمية، ومعه بلبنان وبشعبه وباستقراره وبسلمه الأهلي. يومذاك إلتقط اللبنانيون أنفاسهم، وتكاتفوا للمطالبة به، وفرضوا النهاية السعيدة التي لم تكن مضمونة أبداً!

في المرّة الأولى استُدرج سعد الحريري إلى الفخ. هذه المرّة ذهب إلى حفلة اذلاله صاغراً. بالأمس، بعد قرابة عام على اختطافه، عاد رئيس حكومتنا المكلّف إلى مسرح الجريمة. كانت عيناه فارغتين، كأنّه ما زال ينظر إلى بولا يعقوبيان حين زارته في سجنه لتقنعنا أنه يمضي إجازة سعيدة في جنّة عدن. بدت ذاكرته ممسوحة، أما كرامته فتركها في غرفة الحرس. بدا مندمجاً في دوره ككومبارس، وهو يقبّل بشغف اليد التي انهالت عليه بالسحاسيح.

كلا لم يعد من المحظورات التحدّث عن ذلك، لا مكان للحياء في هذه المهزلة الموجعة. لا يمكنك أن تحترم من لا يحترم نفسه، مهما حاولت أن تضبط نفسك! الأمير المتغطرس الذي اشترى عفّته بمئات المليارات «من كيس» أهل الجزيرة، وأفلت من العقاب بفعل مسرحيّة رديئة تلقفها الكون المشدوه بطيب خاطر، أراد أن يتوّج نشوته الأمميّة بهذه اللذة الصغيرة، اللبنانيّة النكهة: سحسوح أخير لـ«دولة الرئيس سعد» كما يسميه مناغشاً ومدلّعاً. محمد بن سلمان في هذه اللحظة يشعر بالقوّة والثقة والجبروت. يستطيع اليوم أن يقطّع الكرة الأرضيّة بمنشاره إذا أراد. ضحكته تصل إلى الحُديدة. هو الذي ارتكب احدى أبشع وأغبى الجرائم في تاريخ دمويّ طويل، يعرف أنّه أغضب قليلاً الديمقراطيات الغربية التي اتسعت ذمّتها تدريجاً على وقع الجحيم اليمني. لكن العالم الحرّ قلبه كبير، وقد عاد فاكتشف براءة «مجنون الحكم»، وخرّ بضمير مرتاح عند «كندرته». اتركوا هذا الاصلاحي الكبير، يتفرّغ الآن للمضي في اصلاحاته، وفي «الدفاع عن العروبة»، والترويج لـ«الاعتدال» و«الانفتاح»، انتظروا لتروا كيف سيحوّل مملكة آل سعود إلى «جمهورية فيمار» العربية المعاصرة.

أيها الأصدقاء، حين يعطيكم الغرب دروساً في الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان مستقبلاً، ابصقوا بلا تردد على شهود الزور… ابصقوا دماً وقيحاً في وجوه أسياد هذا العالم الذي يظنّ نفسه «حرّاً».

«دولة الرئيس سعد جالس يومين في السعوديّة، فأرجو ما تطلع اشاعات انو مخطوف».

يا للدعابة السمجة!

«بكامل حريّتي»

يعلّق «دولة الرئيس» جذلان، ويرفع يده كموسوليني. يا للتواطؤ المعيب! المواطن اللبناني ينظر الى المشهد التراجيكوميدي ويتحسّس كرامته، ويسأل:

أهذا رئيس حكومتي؟ أهذا رمز السيادة والعزة الوطنية؟ قبل عام كان سعد الحريري بطلاً قوميّاً. حمّلنا ضميرنا

ورأينا فيه زعيماً وطنيّاً، يستطيع أن يطفو فوق تلك «الفرصة التاريخيّة» («الأخبار»، 10 أكتوبر 2017)، ويجمع حوله كل اللبنانيين، كاسراً قوقعة الطائفيّة والمذهبيّة. كان بوسعه أن يعود زعيماً عربياً. لكن، للأسف، من شبّ على شيء… لم يعد الشيخ سعد بعد الانتخابات الأخيرة حتّى زعيماً مذهبياً قوياً. وفي الأشهر الأخيرة لم يعد يطلب إلا «السترة»، ولولا النظام الطائفي وتحالفاته المَرضيّة، لما بقي في مقدم المشهد.

إن الطائفة التي يدّعي تمثيلها، تستحق أكثر من ذلك. إننا نستحق في لبنان قيادات سياسية ورؤساء حكومة أرقى من هذا النموذج المثير للشفقة.

إذا كانت شهيّة الدب الداشر ما زالت مفتوحة… وإذا أراد أن يمارس هوايته «الاصلاحيّة» المفضّلة، ويستبقي «دولة الشيخ سعد» عنده في الريتز ضيفاً عزيزاً… في اعتقادنا أن الشعب اللبناني المطأطأ الرأس، المخطوف من قبل وكلاء الاستعمار وإسرائيل في المنطقة، ورهينة النظام المافيوي المتهاوي، الشعب الضحيّة سيقول لسمو الأمير هذه المرّة:

لم نعد نريده. احتفظ به. صحتين ع قلبك. خليه عندك!

October 24, 2018

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman on Wednesday joked about Lebanese Prime Minister Saad al-Hariri’s detention in the kingdom last year, saying he was free to leave after attending an international investment conference in Riyadh.

“Prime Minister Saad is staying in the kingdom for two days so I hope you don’t spread rumors that he was kidnapped,” he said during a panel discussion at the event.

Hariri, sitting beside the crown prince, commonly known as MbS, took part in the humor as the audience laughed. “With all my freedom,” he said.

Hariri, who has Saudi citizenship, was summoned to Riyadh a year ago, briefly detained and compelled to resign as prime minister in a speech read out on television from Saudi until France intervened to free him.

The joke took place as the Crown Prince comes under mounting global pressure to come up with answers over the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul on Oct 2.

During the panel discussion, he said “justice will prevail” and the culprits would be punished in his most high profile comments since US resident Khashoggi, a critic of the crown prince, was killed.

Hours earlier US President Donald Trump, in his toughest comments yet, told the Wall Street Journal that the crown prince bore ultimate responsibility for the operation that led to Khashoggi’s killing.

The kingdom has survived other crises, including the fallout of the short-lived kidnapping of Hariri.

Hariri was verbally humiliated and beaten, according to eight Saudi, Arab and Western diplomatic sources.

Source: Reuters

