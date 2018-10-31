ترامب وتهيئة أوراق القمة مع بوتين

فتمنح كيان الاحتلال مكاسب واضحة بإيصال رسالة لرأيها العام القلق بأنه كيان ثابت ومقبول في المنطقة،

تندفع موجة تطبيعية مع كيان الاحتلال في منطقة الخليج

ان الرهان على العقوبات بالتزامن مع الإعلان عن حلف عربي إسرائيلي تقوده السعودية و«إسرائيل» بوجه إيران،

تُصاب واشنطن في المحورين الرئيسيين، بتعطل مسار صفقة القرن وفرملة الحركة الإسرائيلية في سورية كأداة لتقليم أظافر إيران.