اليمن بداية مسار التراجع السعودي

فما يهمّ إيران وفقاً لما تكتب الصحف الأميركية

هو أن يكون على حدود فلسطين دولة سورية مقاتلة قادرة ومستقلة، وأن يكون على مياه الخليج والبحر الأحمر دولة يمنية مؤمنة بالاستقلال الوطني، لا تضعها واشنطن تحت إبطها مباشرة