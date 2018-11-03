نتنياهو يستنفر لإبن سلمان: حلف الخاسرين

شركاء الحقبة السعودية يتحسّسون رقابهم كي لا ينالهم بعضٌ من الفاتورة السعودية

نتنياهو

ونتنياهو يدرك خطورة اللحظة بعد سقوط مشروع صفقة القرن

كما يدرك أن التراجع الأميركي خطوة إلى الوراء عن صفقة القرن سيعني نيل «إسرائيل» جوائز ترضية بالتطبيع الذي يعنيها كثيراً، لكنه لا يجلب لها أمنها المفقود