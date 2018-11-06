أيام الريتز: وقائع غير منشورة من قصة اختطاف سعد الحريري في السعودية

خمسة أيام قبل «الاستقالة»: ابن سلمان يستدرج الحريري

زوجة الحريري زارته في «الريتز» وأبلغت أفراداً من العائلة بأنه مختطف

طلب ابن سلمان من الحريري عدم العودة مباشرة من القاهرة إلى بيروت لـ«كسر كلمة السيسي»