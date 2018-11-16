Yemen’s Ansarullah: Pause In Saudi Raids on Al-Hudaydah to Buy Time
صنعاء تتهم التحالف السعودي بالترويج للتهدئة لترتيب أوضاع قواته المنهارة
قوات التحالف تقصف بالمدفعية كلية الهندسة في جامعة الحديدة بعد ساعات من شن طائرات التحالف غارة جوية على مزرعة في التحيتا جنوب الحديدة.
استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب اثنان بغارة لطائرات التحالف السعودي استهدفت سيارة مدنية على الطريق العام الرابط بين مديرية كتاف ومنطقة الفحلوين
استشهد اربعة مدنيين يمنيين وجرح اثنان بقصف جوي للتحالف السعودي استهدف حافلة ركاب في مديرية المراوعة شرقي الحديدة.
قوات التحالف قصفت بالمدفعية كلية الهندسة في جامعة الحديدة بعد ساعات من شن طائرات التحالف غارة جوية على مزرعة في التحيتا جنوب الحديدة.
أما في صعدة فاستشهد ثلاثة مدنيين وأصيب اثنان بغارة لطائرات التحالف السعودي استهدفت سيارة مدنية على الطريق العام الرابط بين مديرية كتاف ومنطقة الفحلوين.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن التحالف السعودي مستمر في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني، مشيراً إلى أن التحالف يسعى من وراء الترويج لتهدئة إلى كسب الوقت وإعادة ترتيب أوضاع قواته المنهارة.
أما وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة في حكومة صنعاء أحمد القنع أكّد للميادين أن المقاتلين التابعين للتحالف السعودي لن يستطيعوا دخول الحديدة ولو حاولوا ذلك لسنوات.
ولفت القنع إلى أن دول التحالف صرفت أموالاً على الجانب الإعلامي أكثر مما صرفت على الجانب العسكري، مؤكداً أن انتصارات التحالف السعودي في اليمن هي انتصاراتٌ إعلاميةٌ وهمية.
مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة تناقش الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن
وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة تناقش الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن وسط منع التحالف السعودي أربع سفن من إفراغ حمولاتها من الوقود بالرغم من الحاجة الملحة اليها محلياً.
الأمم المتحدة أعلنت أن ميناءي الحديدة وصاليف يعملان لكن دون طاقتهما.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن حكومة الرئيس هادي فرضت قيوداً على السفن التي تنقل الوقود.
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Filed under: American Aggression, AngloZionist Empire, Ansarullah, Deep State, Saudia, Siege on Yemen, UAE, USA, War on Yemen, Wars for Israel, Yemen |
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