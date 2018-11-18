اليمن وأبعاد البازار في قضية خاشقجي

16 تشرين ثاني 15:25 والسؤال الخطير هو: هل فتح البازار منذ إعلان الجريمة أم أنه بازار تمت تهيئته منذ الاستعدادات لها، عبر نصيحة للرجل الذي ظن نفسه قائد رأي عام بالذهاب إلى تركيا، ونصيحة الأمير الموتور الجاهل بالتخلص من خصمه؟

في الجغرافيا السياسية هناك ما يسمى الماكروــ دولة وهناك ما يسمى الميكروــ دولة. وتتحدد الأولى بما يسمى عناصر السيادة (الجغرافيا، الديموغرافيا، التاريخ والثروة).

هذا هو الواقع الذي نشأ في العالم العربي نتيجة سايكس بيكو والإعلان البريطاني. واقع يؤدي باستمرار إلى حالة خطيرة: الكبير يشعر باستمرار أن من حقه ضم الصغير أو وضعه تحت جناحه، والصغير يخشى باستمرار من هذا الطموح ولذلك هو مستعد للتعامل ضده وحتى للتآمر عليه (الا من اندرج عميقا في الخط القومي).