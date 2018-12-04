فتنة جنبلاط ــ الجاهلية

أراد الرئيس سعد الحريري استعراض قوته، فإذا بها لا تصيب إلا فريقه السياسي والأمني والقضائي. استخدم قوته الضاربة، فرع المعلومات، وتحديداً، قوة الفرع الضاربة، لتنفيذ مآرب سياسية بالغة الضيق، فارتد الأمر ندباً في وجه تيار المستقبل وحلفائه. كان يمكن لما «ارتكبه» الوزير السابق وئام وهاب أن ينتهي بمثوله أمام النيابة العامة التمييزية اليوم، ليخرج بعدها رئيس حزب التوحيد العربي مدلياً باعتذار، نافياً أن تكون الإهانات التي تفوّه بها قبل أيام موجهة إلى الرئيس رفيق الحريري أو لابنه الرئيس سعد الحريري.
تأليف الحكومة… الآن
أراد الرئيس سعد الحريري استعراض قوته، فإذا بها لا تصيب إلا فريقه السياسي والأمني والقضائي. استخدم قوته الضاربة، فرع المعلومات، وتحديداً، قوة الفرع الضاربة، لتنفيذ مآرب سياسية بالغة الضيق، فارتد الأمر…
الأخبار
آن لجنبلاط أن يقرّ بالهزيمة؟
عندما لا يستطيع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود استجواب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حول توقيعه على ارتكاب مخالفات فظيعة لقوانين البناء أثناء الانتخابات النيابية… وعندما…
ابراهيم الأمين
الجاهلية تنجو من المجزرة
لم يكن مقرّراً أن يُصعِّد الرئيس سعد الحريري. قبل صباح يوم السبت الماضي، كان يُلملِم شارعه. حتى بعد انتشار الفيديو المسيء للوزير السابق وئام وهّاب، كانت الاتصالات السياسية والأمنية والقضائية تتّجه…
رضوان مرتضى
تقرير الطبيب الشرعي: الرصاصة سُلِّمت إلى «الجنائية»
كشف تقرير الطبيب الشرعي حسين شحرور الذي كشف على جثمان محمد بوذياب في مستشفى الرسول الأعظم، بناءً على تكليف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أنّ العيار الناري الذي تسبّب في وفاة…
إخفاق جنبلاطي جديد: استهداف وهاب يوحّد 8 آذار الدرزية
اعتاد النائب السابق وليد جنبلاط الرهانات الخاطئة. هذه المرة، سقطت حساباته في الجاهلية، مغرقاً معه الرئيس سعد الحريري بخطوة سياسية ــــ أمنية فاشلة لاعتقال الوزير السابق وئام وهاب
فراس الشوفي
حزب الله: المسّ بحلفائنا ممنوع
أن يُقرِّر رئيس الحكومة سعد الحريري تقمُّص دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتحريض من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ثم يُقرِّر، من خارج القانون، الإيعاز إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي…
رضوان مرتضى
من علاء الخواجة إلى «فتنة الجاهلية»
الهجوم على رجل الأعمال علاء الخواجة كان الشرارة التي أشعلت الخلاف المستعر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب التوحيد وئام وهّاب. اسم رجل الأعمال الأردني ـــ اللبناني تكرر مراراً على لسان وهاب في…
الأطرش: جنبلاط يتآمر على أبناء جلدته
أصدر أمير جبل العرب في سوريا جهاد الأطرش، بياناً أعلن فيه التضامن مع رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، متوجهاً بالتعزية إلى «أهالي بلدة الجاهلية وعائلة أبو دياب في لبنان وسوريا وفلسطين باستشهاد…
الأخبار
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Filed under: Future Movement, Geagea, Hariri, Jumblat, Lebanon, Saudia | Tagged: Druze |
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