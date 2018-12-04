The Wall of Weakness…

Posted on December 4, 2018 by martyrashrakat

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Filed under: AngloZionist Empire, Hezbollah, IOF, Israeli Aggression, Jewish Lies, Lebanon, Netanyahu | Tagged: |

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