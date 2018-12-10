عروض كوميديا الاله في الشانزيليزيه واستانبول وتل ابيب .. مرحى مرحى ايها الاله ….بقلم نارام سرجون

ولو توقف دعم اميريكا عن امير قطر لسبحت قطر مع التيار البحري للخليج مثل ناقلة نفط أو قارب مطاط وخرجت من مضيق هرمز دون ان يلحظها أحد

وسيفشل “علم الخيانة المقارن” في ان يفصل في الأمر