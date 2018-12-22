لبنان: اللقاء التشاوري يسحب تسمية جواد عدرا كمرشح له في الحكومة المقبلة

22 كانون الأول
مراسل الميادين يفيد بأن اللقاء التشاوري أعلن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح للقاء في الحكومة اللبنانية المقبلة. عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب عبد الرحيم مراد يؤكد لـ”الميادين” أنّ “جواد عدرا لم يعد يمثل اللقاء في الحكومة العتيدة”، ويوضح أنّ “عدرا أعلن التزامه مع التيار الوطني الحر وبالتالي الأمور عادت الى نقطة الصفر في مسألة تمثيلنا”.
أفاد مراسل الميادين أن اللقاء التشاوري أعلن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح للقاء في الحكومة اللبنانية المقبلة.
وكان عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب عبد الرحيم مراد أكد لـ”الميادين”، أنّ “جواد عدرا لم يعد يمثل اللقاء في الحكومة العتيدة”.
مراد أوضح أنّه “تبين لنا أن عدرا ليس قادراً على الالتزام معنا وبالتالي لا يمثلنا”.
وأضاف: “عدرا أعلن التزامه مع التيار الوطني الحر وبالتالي الأمور عادت الى نقطة الصفر في مسألة تمثيلنا”.
وأشار مراد لـ”الميادين” أنّ “هناك اجتماع للقاء التشاوري بعد قليل لبحث اسم بديل عن عدرا لتمثيلنا”.
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Filed under: Free Patriotic Movement, Future Movement, Hariri, Lebanon, March 14 Movement, March 8 coalition, Saudia |
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