«إسرائيل» لاحتواء الانسحاب الأميركي: «المهمّ ألا يخرج الأسد بشارة النصر»

يناير 9, 2019
ناصر قنديل
– تتقاطع عشرات التقارير والدراسات الصادرة في واشنطن وتل أبيب التي تولت دراسة قرار الانسحابالأميركي من سورية عند نتيجة واحدة، أن الرئيس السوري يقترب من نصره النهائي وحصاد ثمارصموده، وأن «إسرائيل» تتجه إلى أسوأ أوضاعها منذ ولادتها ككيان قبل سبعين عاماً، فيختصر المراسلالمخضرم للشرق الأوسط إليجا ماجنير في موقع مون الاباما الواسع الانتشار المشهد المقبل بقوله«الولايات المتحدة تغادر ودول الخليج العربي عادت إلى دمشق لموازنة تركيا، سيبقى الأكراد معسورية وسيتم تحرير إدلب». ويستنتج «لقد قامت سورية بتطوير صواريخ دقيقة قادرة على ضرب أيمبنى في إسرائيل ولدى سورية أيضاً نظام دفاع جوي لم يكن ليحلم به أبداً قبل 2011 بفضل انتهاكإسرائيل المستمر لمجالها الجوي وتحدّيها للسلطة الروسية، وقام حزب الله ببناء قواعد لقذائفه طويلةالمدى ودقيقة المدى في الجبال، وأقام علاقة مع سورية لم يكن بوسعه تأسيسها إن لم يكن من أجلالحرب، ولقد أنشأت إيران الأخوة الاستراتيجية مع سوريا بفضل دورها في هزيمة خطة تغيير النظام،ونشأت رابطة سورية عراقية استثنائية، ليخلص للقول «لم يكن المحور المعادي لإسرائيل أقوى مماهو عليه اليوم. هذا هو نتيجة حرب 2011-2018 المفروضة على سورية».
– بالتوازي تتقاطع مجلة إيكومونيست ومجلة أميركان أنترست في قراءة نتائج الانسحاب الأميركي عندنتائج مشابهة، إذ بدأ الصحافي الأميركي ليون هادار مقاله المنشور في مجلة «ناشيونال إنترست»الأميركية بأنه «من الممكن فهم ردود الفعل الهستيرية بين أعضاء المؤسسة السياسية الإسرائيليةووسائلها الإعلامية على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجلاء 2000 جندي أميركي من سورية،فسوف تُترك إسرائيل الآن وحدها بدون حماية أميركية»، وقالت مجلة «الإيكومونيست» إن الأمر لميستغرق طويلاً حتى ترددت أصداء القرار في أنحاء الشرق الأوسط. فقد ابتهج النظام السوري وحلفاؤهالروس والإيرانيون به، وسارعت دول عربية للمصالحة مع بشار الأسد. بل وتفكر جامعة الدول العربيةفي إعادته إلى الحظيرة العربية. وارتمى الأكراد حلفاء أميركا، وهم يشعرون بالخيانة، في أحضانه لصدالغزو التركي الذي يلوح في الأفق. أما «إسرائيل»، فقد سارعت لمحاولة احتواء الضرر».
– كيف تحرّكت «إسرائيل» لاحتواء الضرر هو السؤال الجوهري، والجواب هو في الجولة المزدوجة لوزيرالخارجية الأميركية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على دول المنطقة،وعنوان الحراك المزدوج شعار واحد، «المهم ألا يخرج الأسد منتصراً فلا تخرج إسرائيل مهزومة»،وبالتالي لا يجوز للتسابق نحو دمشق أن يستمرّ، عربياً وكردياً وتركياً، والمطلوب تنسيق الخطوات بمايطمئن بالتحكم بفرملة روزنامة الانسحاب بما يضمن سلاسة الخطوات اللاحقة للحفاظ على نوع منالتكامل التركي الكردي العربي، يضمن منع ظهور سورية في موقع المنتصر، فيجنب إسرائيل كأسالهزيمة المرة.
– جاء بومبيو وبولتون بوصفة «على العرب ألآ يعيدوا سورية فوراً إلى الجامعة وأن يتدرجوا، وأن يضعواالشروط، لتبدو العودة خضوعاً سورياً لشروط عربية»، والاستجابة السريعة كانت مفاجئة من مصر التيكان في ضيافتها رئيس مجلس الأمن الوطني في سورية اللواء علي المملوك قبل أيام، والكلام الذيقاله وزير الخارجية المصرية عن شروط على سورية تلبيتها، حول تسريع مسار الحل السياسي هوعملياً دعوة لا معنى لها، لأن مستقبل العملية السياسية على الطرف الموازي للدولة السورية تمسكهتركيا، التي يفترض أن استشعار مصر والسعودية لخطورة تفردها في سورية حرّك مساعيهما للانفتاحعلى سورية، والنتيجة الوحيدة هي إثارة شكوك سورية بجدوى التجاوب مع مساعي الانفتاح، والرأيالعام في سورية بالأصل يرفض كل عودة للجامعة العربية التي كانت شريكاً في المؤامرة على سورية،ويشكك بجدوى التسامح وعدم وضع شروط للعودة منها الاعتذار العلني والتعويض عن نتائج الخرابالذي جلبه الموقف العربي على سورية.
– على ضفة موازية على الأكراد أن يتوقفوا عن تقديم العروض للحكومة السورية تفادياً لعمل عسكريتركي. فواشنطن تضمن عدم حدوثه، وبالمقابل على الأتراك الامتناع عن مهاجمة مناطق السيطرةالكردية مقابل ضمان واشنطن لتفردهم بإدارة ملف المعارضة السورية في مسار جنيف، وتدعيمالجماعات التابعة لتركيا في إدلب. نجح بولتون مع القيادات الكردية وفشل في تركيا، فهو يبيع الأتراكمن حسابهم وقد ضمنوا حصرية ملف المعارضة عبر موسكو، وجماعتهم في إدلب يتساقطون أمامجبهة النصرة والتعويض الوحيد بدور على المناطق الحدودية على حساب الجماعات الكردية المسلحة،فعاد بولتون بخفي حنين لأنه يتعامل مع دولة تابعة وفي حلف الأطلسي لكنها تقيم حساباً لمصالحها،بينما نجح بومبيو لأنه تعامل مع حكومات لا تجرؤ على وضع مصالحها فوق المصالح الأميركيةوالإسرائيلية.
– الحصيلة طبعاً لن تكون على الهوى الإسرائيلي، فلا تُصلح الماشطة الوجه العكش، ولو كان اسمالماشطة بولتون وبومبيو، فقط سيخسر الحكام العرب فرصة العودة إلى سورية بجامعتهم الهزيلة، إلابشروط سورية هذه المرّة، وسيدخل الجيش السوري إدلب وشرق الفرات، ويبكي حكام الجامعةخسارة دورهم، كما بكى أسلافهم خسارة حكم الأندلس، يبكون كالأطفال دوراً لأنهم لم يدافعوا عنهكالرجال.
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Filed under: Nasser Kandil, USA, War on Syria | Tagged: East Euphrates, Liberation of Idlib, Pompeo, SDF, US Withdrawal from Syria |
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