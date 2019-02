** هذا النص هو جزء من مقدمة أطول لكتاب مذكرات جورج حبش، «صفحات من مسيرتي النضالية: جورج حبش»، الذي يصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في الذكرى الحادية عشرة لرحيله.

المراجع:

i محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006)، ج 1، ص 236.

ii «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» هو شرح الفاسي لـ «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار» لأبي عبد الله الجزولي.

iii هادي العلوي، مدارات صوفية (دمشق: دار النهج للثقافة والنشر، 1997)، ص 112.

iv ابن عربي، المصدر نفسه، ص 345.

v العلوي، المصدر نفسه، ص 112.

vi Edward Said, Reflections on Exile and Other Essays (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), p. 48.

vii انظر صفحة ٢١٩ من الكتاب

viii Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Bloomsbury, 2012), p. 171

ix انظر صفحة ٣٠٥ من الكتاب

x انظر صفحة ٦٢ من الكتاب

xi انظر صفحة ٢٧٤ من الكتاب

xii انظر صفحة ٢٩١ من الكتاب.

xiii ديفيد بن – غوريون، يوميات الحرب: 1947 – 1949 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993)، ص 359.

xiv المصدر نفسه، ص 369.

xv المصدر نفسه، ص 371 (30 أيار/مايو 1948).

xvi المصدر نفسه، ص 414.

xvii المصدر نفسه، ص 316.

xviii Benny Morris, 1948:A History of the First Arab-Israeli War (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), p. 290.

xix Ibid., p. 289.

xx Ibid., p. 289.

xxi إيثيلمانين، الطريق إلى بئر السبع (دمشق: طلاس للدراسات والنشر، 1985).

xxii انظر صفحة ٥٩ من الكتاب

xxiii الطريق الى بئر السبع، صفحة ٨٢

xxiv المصدر نفسه، ص 207

xxv انظر صفحة ٣٤ من الكتاب

xxvi انظر صفحة ٦٥ من الكتاب

xxvii سيف دعنا. جورج حبش: سليل المشاعية الثورية. الأخبار. ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٨

https://al-akhbar.com/Opinion/243874

xxviii من قصيدة توماس كامبل “الأرض المقدسة”