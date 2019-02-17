Why is the US and its regional allies trying to play down Israel’s occupation of Palestine?

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Filed under: "Peace with Israel", AngloZionist Empire, Arab regimes, Arab Zionists, GCC, Normalisation, USA, War on Syria | Tagged: Warsaw Conference |
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