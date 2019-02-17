Why is the US and its regional allies trying to play down Israel’s occupation of Palestine?

Posted on February 17, 2019 by martyrashrakat

 

RELATED ARTICLES

 

Advertisements

Filed under: "Peace with Israel", AngloZionist Empire, Arab regimes, Arab Zionists, GCC, Normalisation, USA, War on Syria | Tagged: |

« »

One Response

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: