تويني: اللقاء بين عون وبوتين تاريخي ولم يحصل مثيله منذ استقلال لبنان

Posted on by martyrashrakat

مارس 27, 2019

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنّ لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين هو لقاء تاريخي لم يحصل سابقاً منذ الاستقلال اللبناني، وهو في سياق سياسة الرئيس عون في تحرير الإرادة الوطنية الى سياسة عدم الانحياز الإيجابي والبنّاء وعدم الرضوخ للإملاءات الدولية والإقليمية وعودة من المشرق الى الشرق حيث انّ روسيا القيصرية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية انحازت دائماً للقضية العربية أولاً في نصرة التنوّع في لبنان سنة 1865 وسنة 1905، وإعادة تدريب وتجهيز الجيش العربي بعد هزيمة 1967، وحماية أجواء القاهرة من سنة 1969 على يد الطيارين الروس، وتمكين العرب من قهر السلاح الجوي «الإسرائيلي» بأنظمة دفاع جوي حديثة أسقطت أسطورة سلاح الجو «الإسرائيلي» إلى الحضيض، وتمكّن به العرب بشنّ حرب 1973 المشرّفة.

وأشار تويني في تصريح أمس إلى أنّ روسيا لا تزال تناصر القضية الفلسطينية العادلة وتقف ضدّ مشاريع ضمّ القدس والجولان، وتقف الى جانب العقلانية الإنسانية وحقوق الشعوب المشروعة وتحدّ من فجور زمن نعيشه حيث سقطت فيه الرأسمالية والاشتراكية سوياً ولم يعودا يمثلان فرصة حلّ لمشاكل العصر والشعوب، فجنون الغطرسة الإسرائيلي لا يحدّه اليوم على الساحة الدولية في صراع الأقوياء والعمالقة إلا روسيا المنحازة أصلاً لشعوب جلدتها الشرقية.

وأمل الوزير تويني بأن تقوم روسيا بتزويدنا بمنظومات دفاع جوي حديثة للحدّ النهائي من انتهاك أجوائنا ومياهنا الإقليمية وإحلال الأمن والسلام في البحر والجوّ.

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Filed under: Lebanon, Michel Aoun, Putin, Russia, Zionist entity |