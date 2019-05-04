150 missiles fired at settlements: Zionist media

المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم قال “أمام جرائم العدو واستهداف المقاومة وارتقاء الشهداء، نؤكد أن العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم والمقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن شعبها وردع العدو.. ولن يحلم العدو بهدوء على حساب شعبنا ومقاومينا.. والعدو على موعد من مفاجآت المقاومة إذا استمر في عدوانه على شعبنا..”.