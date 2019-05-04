150 missiles fired at settlements: Zionist media

- Palestinian resistance’s missiles reach “Beit Shemesh” in the vicinity of occupied Al-Quds (Jerusalem)
- Palestinian resistance missile hits a Zionist house in Kiryat Gat, causing serious injuries: Israeli media
قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها الجوية والبرية على مناطق السياج في قطاع غزة، وفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق صليّة صواريخ ورشقات نارية على المستوطنات، واستشهاد فلسطيني باستهداف الاحتلال لمنطقة بيت حانون.
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها الجوية والبرية على مناطق السياج في قطاع غزة.
واستهدفت الاعتداءات نقاط رصد للمقاومة واراض زراعية خالية ومواقع للضبط الميداني، وافادت وزارة الصحة بارتقاء شهيد واصابة سبعة آخرين.
الوية الناصر صلاح الدين أعلنت أن غرفة العمليات المشتركة اتخذت قراراً بالرد الموحد بما يتناسب مع حجم جرائم الاحتلال.
وأفاد مراسل الميادين بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت صباح اليوم السبت صليّة صواريخ على مستوطنات غلاف قطاع غزة في عسقلان ومستوطنات غلاف 20، مشيراً إلى إطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.
إذاعة جيش الاحتلال تنقل عن أحد مستوطني غلاف غزة: لا يوجد طريق آمن لأخرج من منزلي.. أخشى أن أذهب الى الحمام
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عاجل| المقاومة تُطلق دفعةً جديدة من صواريخها صَوب مستوطنات “غلاف غزّة”#المقاومة_درعنا
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وقال مراسلنا إن القبة الحديدية للاحتلال تحاول التصدي لرشقات الصواريخ التي تنهال على المستوطنات حول قطاع غزة.
قصف المقاومة لمستوطنات الاحتلال يتسع.. الصواريخ لا تتوقف
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وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن قصف مستوطنة “يد مردخاي” برشقة صاروخية من نوع 107.
وقالت الكتائب إن “هذا القصف يأتي التزاماً منا بالدفاع عن أبناء شعبنا، والرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحقه”، مشددةً على أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والبندقية، فعليه أن يدفع الثمن غالياً”.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن من جهته أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل”.
واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تتبع للمقاومة بمنطقة الفراحين شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع، دون وقوع إصابات، كما استهدف مرصداً يتبع للمقاومة بمنطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى.
القصف الإسرائيليي استهدف شرق رفح جنوب القطاع، وشرق بيت حانون شمال القطاع.
مراسل الميادين أفاد بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضاً نقطة للضبط الميداني قرب خيام العودة شرق خانيونس جنوب القطاع، وأشار إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي قصف بصاروخ محيط صوفا شرق خانيونس في القطاع.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق نحو 100صاروخ نحو المستوطنات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف منصتي إطلاق صواريخ شمال قطاع غزة. ودوّت صفارات الإنذار في محيط القطاع.
ولفتت الوسائل الإسرائيلية إلى انفجار صاروخ فلسطيني في فناء منزل في مستوطنة “شاعر هنيغف” دون الإفادة عن وقوع إصابات.
مراسل الميادين قال إن الاحتلال استهدف سيارة مدنية في غزة لم تسفر عن ضحايا، مشيراً إلى نجاة مجموعة مقاتلين من سرايا القدس عندما قامت طائرة اسرائيلية باستهداف سيارتهم شمال غزة.
طائرات الاحتلال استهدفت أيضاً أرضاً زارعية في شمال القطاع.
وبالتوازي مع التطورات، يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو مشاورات أمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية.
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.
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المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم قال “أمام جرائم العدو واستهداف المقاومة وارتقاء الشهداء، نؤكد أن العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم والمقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن شعبها وردع العدو.. ولن يحلم العدو بهدوء على حساب شعبنا ومقاومينا.. والعدو على موعد من مفاجآت المقاومة إذا استمر في عدوانه على شعبنا..”.
بدوره، حمّل مسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية بقطاع غزة وسام زغبر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد على قطاع غزة، مؤكداً أن “المقاومة جاهزة للرد ولن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن شعبنا في حال تمادى العدوان الإسرائيلي”.
أما المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع فأكد بدوره أن “المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا”.
الجبهة الشعبية قالت من جهتها “صراعنا مع هذا الاحتلال سيظل مفتوحاً ما يستوجب صوغ استراتيجية مقاومة موحدة”.
الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين قال إن “ما تفعله الأذرع العسكرية هو كسر للمعادلة التي يحاول العدو فرضها في غزة”.
يأتي ذلك بعدما دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية “لرفع الجهوزية العسكرية والاستعداد للرد على جرائم العدو في غزة”، وذلك بعد استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 52 مواطناً بجروح مختلفة جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في جمعة “الجولان عربية سورية”.
الفلسطينيون في غزة شيّعوا في المحافظة الوسطى للقطاع وجنوبه جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة.
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Filed under: Break The siege, Gaza, Great Return March, Nazi Israel, Palestine, Palestinian Resistance, War on Gaza |
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