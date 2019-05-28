سقوط «العقيدة العسكرية الإسرائيلية» بعد سقوط الردع الأميركي…!

مايو 28, 2019
محمد صادق الحسيني
بعد إعلان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني مرتضى قرباني: «انّ بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها من خلال سلاحَيْن سريّيْن جديدين تمّ إنتاجهما… لو ارتكبت الإدارة الأميركية أيّ حماقة ضدّنا».
ولما كانت المعلومات المؤكدة لدينا بأنّ إيران تملك سلاحاً علمياً يعمي بصر «إسرائيل» وأميرك،ا تطرح الاسئلة الاستراتيجية نفسها من جديد:
ـ هل تحطمت أسلحة الحرب الإسرائيلية التقليدية التفوّقية التي قامت عليها الدولة العبرية!؟
ـ ماذا فعل حزب الله والفلسطينيون وسورية وإيران بالبنية الدفاعية الإسرائيلية بعد حروب الدفاع الاستراتيجي التي خاضوها ضدّ العدوان في العقود الثلاثة الاخيرة!؟
ـ ماذا يجري في أروقة وزارة الحرب الإسرائيلية وردهات مطابخ صنع القرار الصهيوني في اللآونة الأخيرة ونحن نقترب من هزيمة سيدهم الأميركي…!؟
على الرغم من تتابع مسلسل الفشل الذي مُنيت به المشاريع «الإسرائيلية»، المرتكزة او المعتمدة على التفوّق الجوي الإسرائيلي الى جانب الإمكانيات العسكرية الأخرى التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، ومنذ زرع هذا الكيان حتى الآن، فإنّ مشاريع وحملات إسرائيل العسكريه سنة 1956 و 1967 و 1973 و 1978 و1982، والتي فشلت جميعها في القضاء على روح المقاومة لدى الجماهير العربية، والتي عجزت تماماً عن تصفية القضية الفلسطينية وفرض هيمنتها كوكيل للقوى الاستعمارية الغربية، على منطقة غرب آسيا بأكملها.
نقول إنه بالرغم من مسلسل الفشل هذا إلا أنّ «إسرائيل» لم تعلن يوماً، بشكل واضح لا مواربة فيه، عن فشل عقيدتها العسكرية المقتبسة عن النظرية العسكرية النازية الهتلرية – تلك النظرية التي كانت تنطلق من مبدأ الحرب الخاطفة المعتمدة على ثنائي الطائرة والدبابة، والتي طبّقها النظام النازي في اجتياحه لبولندا في أيلول 1939 ثم اجتياحه لفرنسا في شهر أيار 1940 وهجومه المباغت على الاتحاد السوفياتي في شهر حزيران 1941، حيث حقق نجاحات عسكرية سريعة ومبهرة، ل انّ الدولة العبرية التي اعتمدت في حروبها الاحتلالية والعدوانية ضدّنا على مبدأ التفوّق الجوي الآنف الذكر، مدعوماً بقوة الدبابة الاجتياحية منذ قيامها في حرب 1948 وحتى آخر معاركها ضدّنا، ظلت تكابر حتى جاء يوم الاثنين 3/9/2018 الذي يمكننا أن نسمّيه «يوم الإعلان عن سقوط هذه العقيدة» وعدم جدواها كما ورد على لسان وزير الحرب الإسرائيلي السابق، افيغدور ليبرمان، الذي أعلن وبعد نقاشات طويلة جداً في أوساط وزارة «الدفاع» الإسرائيلية دامت لسنوات، ما يلي :
أولاً: تمّ تشكيل سلاح جديد في الجيش الإسرائيلي يطلق عليه اسم: سلاح الصواريخ Missile corps على أن يلحق ميدانياً بسلاح المشاة في الجيش.
ثانياً: والسبب المعلن هو انّ التغيير الذي طرأ على طبيعة أعداء الدولة العبرية قد جعل التفوّق الجوي غير كاف للدفاع عن «إسرائيل» حيث اننا الجيش الإسرائيلي في مواجهة عدو، مثل حزب الله وحماس، في غاية المرونة وسريع الحركة والاختفاء ولا يقاتل من قواعد ثابتة يسهل على سلاح الجو المتفوّق تدميرها.
والدليل على ذلك والكلام للوزير ليبرمان اننا أطلقنا
اكثر من مائه وسبعين ألف قذيفة مدفعية وآلاف الغارات الجوية على لبنان ولم نتمكّن من إنهاء وجود حزب الله.
ثالثاً: أما السبب الثاني الذي يجعل إنشاء هذا السلاح ضرورياً وممكناً فهو توفر التكنولوجيا اللازمة لدى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية لإنتاج ما يحتاجه الجيش من هذه الصواريخ المختلفة المديات، بالاضافة الى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في الجيش، بما في ذلك إدخال أو دمج نظام إدارة المعارك وتنسيق النيران في الميدان، المسمى تزاياد Tzayad الى الخدمة في الجيش حديثاً. هذا النظام الذي يسمح لوحدات الجيش في ميدان المعركة ان ترى بعضها بعضاً، عبر شاشات الكمبيوتر، وان تحدّد مواقع العدو وتهاجمها عن بعد.
رابعاً: كما أعلن ليبرمان ايضاً انّ وزارته قد وقعت عقداً مع شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية لشراء صواريخ أرض أرض قادرة على ضرب أهداف على بعد حتى مائة وخمسين كيلومتراً. وانّ توريد هذه الصواريخ سيبدأ خلال بضعة أعوام.
في حين تشير معلومات خاصة إلى أنّ تسليم الدفعة الأولى من هذه الصواريخ، لوحدات سلاح الصواريخ الحديث المنشأ، سيبدأ أواخر سنة 2020.
خامساً: قامت أوساط وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسريب معلومات، الى الصحافة الإسرائيلية، مفادها انّ وزارة الدفاع ستواصل اعتمادها على ما هو متوفر من المدفعية الصاروخية المسمّاة بالانجليزية Extended Range Artillery EXTRA ، والتي يبلغ ثمن الصاروخ الواحد منها ثلاثمائة ألف دولار، ويبلغ مداه 250 كيلومتراً.
علماً انّ هذا النوع من الذخيرة الصاروخية هو من صناعة شركات الصناعات العسكريه الإسرائيلي، وقد استخدمه الجيش الإسرائيلي سابقاً، في قصف أهداف للجيش السوري في الكسوة وغيرها من المواقع في أرياف دمشق الغربية والشمالية الغربية، والتي كان يتمّ إطلاقها من عربات أو راجمات صواريخ من طراز لينيكس Lynex.
كما انّ وزارة «الدفاع» الإسرائيلية قد باعت كلا من فيتنام وأذربيجان عدداً من وحدات هذا النوع من المدفعية سنة ٢٠١٣. وقد أكدت فيتنام شراءها عشرين راجمة صواريخ إسرائيلية من هذا الطراز في وقت لاحق لموعد تسلّمها، استخدمت كذلك في غاراتها الشهيرة الفاشلة على مطار دمشق الدولي…!
الخلاصة إذن إعلان مدوّ عن فشل سلاح الجو الإسرائيلي في تحقيق أيّ نجاح يُذكر، على مدى عقود من الزمن… ولكن إعلان ليبرمان عن إنشاء سلاح الصواريخ، الذي يأمل قادة الجيش الإسرائيلي في ان يسدّ عجز سلاح الجو عن تحقيق أهدافه، لن يمثل حلاً سحرياً كما يظنون للمأزق الاستراتيجي الإسرائيلي بنظر خبراء متابعين وذلك للأسباب التالية:
1 ـ انّ المهمة الأساسية لسلاح الجو كانت عبر التاريخ، وكما أوجدها او صاغها الجنرال الايطالي جوليو دوهيت سنة 1900، كانت تتمثل في نقل المعركة الى داخل عمق أراضي العدو وعدم حصرها في جبهات القتال على الحدود.
ولكن دور سلاح الجو قد بدأ بالتراجع مع نهايات الحرب العالمية الثانية حين بدأت الجيوش السوفياتية باستخدام راجمات صواريخ الكاتيوشا، التي كانت تسمّى أورغ ستالين في الغرب الأورغ هو آلة موسيقية متعدّدة الأنابيب ، على نطاق واسع ولَم تعد الطائره الألمانية قادرة على تأمين الحمايه للجنود الألمان على الأرض مما أدّى الى تتابع هزائمهم، انطلاقاً من ستالينغراد وحتى احتلال الجيوش السوفياتية لبرلين الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات عن ستالينغراد.
2 ـ انّ ذلك يعني انّ الجيش الإسرائيلي واصل تطبيق نظريات عسكريه، أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت عديمة الفعالية، خاصة بعد ظهور الثورة الفلسطينية والمقاومة الاسلامية اللبنانيةه لاحقاً واعتمادهما أسلوب حرب العصابات او الحرب المتحركة التي تحدّت جبروت سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح.
3 ـ انّ الثورة الفلسطينية، في سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، والمقاومة اللبنانية بشكل أكبر منذ نشأتهما استطاعتا نقل المعركة الى داخل الكيان الإسرائيلي وبالتالي نجحتا في منع «إسرائيل» من تحقيق أيّ من أهدافها. رغم تفوّقها التسليحي الكبير.
4 ـ وعلى العكس مما يتمنّاه قادة الجيش الإسرائيلي، من انّ إنشاء سلاح الصواريخ الجديد هذا سيُحدِث ثورة في أداء الجيش الإسرائيلي، فإنّ الخبراء يجزمون بأنّ أيّ شيء من هذا لن يحدث كما نبشرهم بأنّ ما فشلت في تحقيقه طائراتهم لن تنجح في تحقيقه صواريخهم.
اذ انّ مأزق ما تبقّى من هيبة الجيش الذي لا يُقهر لا يتمثل في نوعية السلاح المستخدم من قبله وانما في انكشافه استراتيجيا وتكتيكيا..!
فعلى الصعيد الاستراتيجي هو جزء من المعسكر المهزوم في الصراع الدولي الجاري حاليا. بينما يفتقد داخل الكيان للعمق من الناحية التكتيكية العملياتية الأمر الذي جعل جبهته الداخلية جزءاً من الخط الأمامي المكشوف تماماً وعرضة لخسائر فادحة في أيّ حرب مع قوات حلف المقاومة التي تتمتع بعمق استراتيجي كبير جدا يسمح لها بالمناورة الفعّالة خلال العمليات العسكرية.
5 ـ انّ قيادة الجيش الإسرائيلي باتت عاجزة تماماً عن فهم استراتيجية حلف المقاومة وقواته، والمتمثلة في إعداد الخطط الهجومية وليس الدفاعية، ما يعني بأنّ المأزق الإسرائيلي لم يعد يتمثل في ضرب أهداف لقوات حلف المقاومة على بعد مئات الكيلومترات، وانما في كيفية مواجهة قوات المقاومة في الجليل الفلسطيني وفِي الضفة الغربية المحتلة واستحالة ذلك في ظلّ الانهيار المعنوي والنفسي والقنوط العام الذي يعاني منه الجنود الإسرائيليون، لا بل المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي بأكمله.
وهذا يعني انّ سلاح الصواريخ الجديد الذي تقرّر إنشاؤه لن يكون أحسن حظاً من سلاح الجو الموجود منذ ما يزيد على سبعين عاماً والذي يمتلك أحدث الطائرات القتالية في العالم.
الامر الذي يؤكد لنا وللعالم أجمع حتمية سقوط ليس فقط العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة ايضاً، بل وقرب زوال الكيان الإسرائيلي من أرض فلسطين في الأفق المنظور…
من يعتقد اننا نبالغ في الأمر فليعد قراءة التقارير والتحقيقات الإسرائيلية الداخلية التي تجمع على انّ خيارات المواجهة وتحقيق الانتصارات بدأت تضيق على ما تبقى من زعامات إسرائيلية ان بقي لهم زعامات اصلاً…!
يدنا هي العليا والحرب سجال
بعدنا طيبين قولوا الله
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Filed under: AngloZionist Empire, Axis of Resistance, Hezbollah, Israeli Wars on Arabs, Palestinian Resistance, USA | Tagged: The axis of defeated |
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