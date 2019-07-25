بسام الشكعة… ستبقى فينا وننتصر

– بسام الشكعة المسكون بجمال عبد الناصر وميراث المواجهة التي خاضها بوجه المشروع الغربي الصهيوني الرجعي بقي أميناً لمعادلات عبد الناصر بضرورة عدم المهادنة بوجه هذا الثلاثي الإمبريالي الصهيوني الرجعي، وبأن ما أخذ بالقوة لا يُستردّ بغير القوة، وأن المقاومة الفلسطينية وجدت لتبقى، وبأن سورية قلب العروبة النابض، وعندما تحقق تحرير الجنوب عام 2000 كما عندما انتصرت المقاومة عام 2006 كان الشكعة حاضراً وكانت كلماته صرخة عز وكبرياء وعنفوان وأمل، بأن ما جرى في جنوب لبنان وما قدّمه المقاومون سيكون الأمل بما ستشهده فلسطين.